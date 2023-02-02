Каждая девушка мечтает о подарке в виде новенького смартфона. А если такой подарок она получит в качестве презента от любимого человека ко Дню влюбленных, который во всем мире отмечают 14 февраля, то это вдвойне приятно. Тем более, что Цена Айфона 13 стала еще приятнее по случаю Дня святого Валентина.

Техника Apple давно и плотно вошла в повседневную жизнь каждого молодого человека: это не только любимые всем Айфоны, но и компьютеры, наушники, умные часы и планшеты.

В сентябре 2021 года компания представила iPhone 13 — это базовая модель 15-го поколения легендарных смартфонов. Этот гаджет благодаря улучшенной камере, экрану и новым режимам съемки стал самым популярным в 2021 году.

По внешнему виду, Айфон 13 похож на предыдущую модель флагмана, он стал преемником версии 12. Смартфон сохранил свою компактность, но стал еще мощнее и производительнее. Корпус смартфона прочный и легкий, что обеспечивается благодаря его прямоугольной форме и авиационному алюминию, из которого он выполнен.

Сенсорный экран гаджета диагональю 6,1 дюйма защищен специальным покрытием Ceramic Shield, которое уменьшает вероятность повреждений. Айфон 13 весит всего 174 грамма.

Его можно приобрести в различных оттенках: синий, черный, белый, красный, розовый или зеленый.

Данная модель айфона оснащена более энергоэффективным процессором, который потребляет меньше энергии, а это значит, что без подзарядки телефон может работать до 8 часов. Мощный процессор iPhone 13 нового поколения справится с любыми поставленными задачами, а камера с режимом съемки «Киноэффект», позволит создавать профессиональные видео на ваш смартфон.

Цена смартфона зависит от объема его памяти, который можно выбрать в зависимости от ваших предпочтений — от 128 Гб до 512 Гб.

iPhone 13 быстрый, прекрасно фотографирует и имеем просто шикарный экран. А качество видеороликов вышел на новый уровень. iPhone 13 понравится и студентам, и офисным сотрудникам и предпринимателям. Такому подарку, однозначно, будут рады и девушки, и парни.

В интернет-магазине Stylus покупателям доступны разнообразные конфигурации смартфонов Apple и оттенки их корпусов. Информация о наличии товара всегда обновляется. Кроме того, клиент может выбрать удобный способ оплаты покупки и доставки. Приобрести iPhone 13 можно по выгодной цене с помощью корзины онлайн или по телефону. Профессиональные консультанты готовы помочь на каждом этапе оформления покупки.