Февраль — это не только долгожданный конец зимы, это еще и праздники, которые так любят все девушки — День всех влюбленных 14 февраля и 8 Марта. Принято, что именно в эти праздники мужчины балуют своих возлюбленных дорогими подарками.

Изысканным и в то же время практичным презентом, бесспорно, станет новенький https://comfy.ua/smartfon/brand__apple__seriya_smartphone__apple-iphone-14/ Айфон 14.

Компания Apple является безусловным лидером на рынке смартфонов — это не только стильный аксессуар, это многофункциональный надежный помощник студентов, бизнесменов, блогеров и фотографов.

iPhone 14 — это новинка из последней серии Apple, которая была представлена осенью прошлого года. На этот раз айфоны представлены в нескольких вариантах: iPhone 14 и iPhone 14 Plus, Pro и Pro Max, дизайн последней кардинально отличается от базовой модели.

В компании утверждают, что Айфон 14 получил лучшее время автономной работы по сравнению с другими моделями Айфона. Аккумулятор гарантирует до 20 часов работы при активном использовании. Смартфон оснащен чипсетом А15 Bionic и 5-ядерным графическим процессором

Безупречная фотокамера

Камера получила едва ли не самые масштабные обновления. Существенно улучшена производительность фотографий при слабом освещении. Качество изображения при недостаточном освещении улучшилось практически на 50%. Передняя панель камеры имеет ультраширокую и новую 12-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1,9 и сенсорной стабилизацией.

Портретный режим, HDR, оптический зум — сохранены все важные технологии.

Кроме того, есть новая 12-мегапиксельная камера TrueDepth с автофокусом вокруг передней панели. Функция видеозаписи также получила новый режим стабилизации под названием Action Mode.

Также новый смартфон Apple умеет распознавать лица в масках за счет технологии Face ID, что остается все еще актуальным в условиях пандемии.

Новый айфон можно приобрести в различных оттенках:

черный,

белый,

красный,

светло-голубой,

жемчужный с сиреневым отливом.

Айфон-14 доступен со следующими объемами памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ. Смартфон поддерживает e-SIM с оперативным переключением между операторами.

Операционная система нового Афйона - iOS 16 — позволяет максимально персонализировать ваш гаджет и обеспечить надежную конфиденциальность. В новой операционке можно индивидуально настроить блокировочный экран, исходя из ваших потребностей. Упрощена возможность диктовать сообщения и улучшена навигация по картами. Также появилась возможность поддержки нескольких экранов. Always-on-Display — это новая функция флагмана, с помощью которой можно видеть информацию о пропущенных вызовах, сообщениях или прогнозе погоды без разблокировки экрана.