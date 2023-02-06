Международные доноры передают 13,5 тонн семян овощей на деоккупированные территории Украины, фермеры получили первые отгрузки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики.

Отмечается, что эти семена будут переданы аграриям и жителям деоккупированных территорий Украины. Речь идет о семенах фасоли, гороха, свеклы, моркови, баклажана, лука и редиса.

Первые отгрузки получили микро-фермы и домохозяйства в четырех общинах Полтавской, Киевской, Днепропетровской областей. Этот объем семян обеспечит проведение посевной на 1126 га с/х земель.

Информацию о потребностях семян собирают Всеукраинская ассоциация общин (ВАГ) и Всеукраинский аграрный совет (ВАР), после чего распределят его в соответствии с запросами. Логистическую поддержку проекта, а именно бесплатную доставку семян от международных доноров в общины, осуществляет Программа USAID АГРО.

В программе отмечают важность поддержки домохозяйств и небольших ферм, ведь они обеспечивают около трети потребности потребительского рынка страны в овощах и вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной потребности общин.

Ранее в ООН объявили тендер на закупку семян для поддержки украинских фермеров, в частности, из Николаевской области.