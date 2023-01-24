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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила тендер на закупку семян для поддержки украинских фермеров во время весенней посевной кампании в 2023 году.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.
Так, украинские поставщики приглашаются к подаче заявок на участие в тендере через Глобальный рынок ООН (UNGM).
В рамках этого тендера потенциальным поставщикам предлагается представить предложения на полное или частичное количество такого материала для проведения весенней посевной кампании:
Технические характеристики семян были разработаны на основе потребностей местных фермеров и сортов семян, широко культивируемых и наиболее соответствующих агроэкологическим зонам Украины.
Конечный срок подачи заявки – 2 февраля 2023, в 00:59 (по киевскому времени).
24 января 2023 года ФАО проведет онлайн-конференцию для потенциальных поставщиков, чтобы предоставить подробную информацию о требованиях для подачи заявок, а также ответит на вопросы и ознакомит с инструкциями по регистрации в системе ГРООН.
Отмечается, что закупка семян является ключевым компонентом программы реагирования ФАО на 2023 год, направленной на обеспечение продовольственной безопасности и средств к существованию сельских общин в районах, где восстановлен контроль правительства Украины и областях вдоль линии фронта, а именно в Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской.
Напомним, организация Conflict Observatory, действующая при поддержке правительства США, установила на основе сбора информации и спутниковых снимков, что с начала российского вторжения Украина потеряла каждое шестое зернохранилище.
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила тендер на закупку семян для поддержки украинских фермеров во время весенней посевной кампании в 2023 году.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.
Так, украинские поставщики приглашаются к подаче заявок на участие в тендере через Глобальный рынок ООН (UNGM).
В рамках этого тендера потенциальным поставщикам предлагается представить предложения на полное или частичное количество такого материала для проведения весенней посевной кампании:
Технические характеристики семян были разработаны на основе потребностей местных фермеров и сортов семян, широко культивируемых и наиболее соответствующих агроэкологическим зонам Украины.
Конечный срок подачи заявки – 2 февраля 2023, в 00:59 (по киевскому времени).
24 января 2023 года ФАО проведет онлайн-конференцию для потенциальных поставщиков, чтобы предоставить подробную информацию о требованиях для подачи заявок, а также ответит на вопросы и ознакомит с инструкциями по регистрации в системе ГРООН.
Отмечается, что закупка семян является ключевым компонентом программы реагирования ФАО на 2023 год, направленной на обеспечение продовольственной безопасности и средств к существованию сельских общин в районах, где восстановлен контроль правительства Украины и областях вдоль линии фронта, а именно в Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской.
Напомним, организация Conflict Observatory, действующая при поддержке правительства США, установила на основе сбора информации и спутниковых снимков, что с начала российского вторжения Украина потеряла каждое шестое зернохранилище.