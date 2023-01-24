Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила тендер на закупку семян для поддержки украинских фермеров во время весенней посевной кампании в 2023 году.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Так, украинские поставщики приглашаются к подаче заявок на участие в тендере через Глобальный рынок ООН (UNGM).

В рамках этого тендера потенциальным поставщикам предлагается представить предложения на полное или частичное количество такого материала для проведения весенней посевной кампании:

семена ярового ячменя (всего 6,66 тыс. тонн);

семена яровой пшеницы (всего 9,78 тыс. тонн);

семена овса (всего 1,8 тыс. тонн);

семян гороха (всего 1,76 тыс. тонн).

Технические характеристики семян были разработаны на основе потребностей местных фермеров и сортов семян, широко культивируемых и наиболее соответствующих агроэкологическим зонам Украины.

Конечный срок подачи заявки – 2 февраля 2023, в 00:59 (по киевскому времени).

24 января 2023 года ФАО проведет онлайн-конференцию для потенциальных поставщиков, чтобы предоставить подробную информацию о требованиях для подачи заявок, а также ответит на вопросы и ознакомит с инструкциями по регистрации в системе ГРООН.

Отмечается, что закупка семян является ключевым компонентом программы реагирования ФАО на 2023 год, направленной на обеспечение продовольственной безопасности и средств к существованию сельских общин в районах, где восстановлен контроль правительства Украины и областях вдоль линии фронта, а именно в Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской.

Напомним, организация Conflict Observatory, действующая при поддержке правительства США, установила на основе сбора информации и спутниковых снимков, что с начала российского вторжения Украина потеряла каждое шестое зернохранилище.