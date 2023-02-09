НАК «Нафтогаз Украины» призвал американский банковский холдинг JP Morgan сотрудничать для реализации проектов по увеличению добычи и более эффективной транспортировки и хранения углеводородов, а также в сфере возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает пресс- служба компании.

В среду, 8 февраля, глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев встретился с делегацией JP Morgan.

«Украина – резерв энергетической безопасности Европы. Поэтому привлечение инвестиций в украинский нефтегазовый сектор — это вопрос, который должны решать уже сегодня, не ожидая завершения войны. Украина нуждается в партнерах, которые помогут ей в восстановлении. Мы надеемся на сотрудничество в этом с JP Morgan», – отметил глава НАК.

Напомним, Кабинет министров дал согласие на получение НАК «Нафтогаз Украины» от Европейского банка реконструкции и развития средств на экстренные закупки газа.