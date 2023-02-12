Магазин Leroy Merlin в Подмосковье в марте 2022 года

Спустя почти год после того, как Россия вторглась в Украину, российский рынок оставили лишь 9% из почти полутора тысяч мировых компаний, присутствовавших там до войны.

Такие данные привел советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Телеграмме, передает BBC.

По его информации, среди оставшихся в России компаний успешно работают и платят миллиардные налоги в российский бюджет, почти пятую часть составляют немецкие, 12,4% - американские, 7% - японские.

В списке оставшихся Михаил Подоляк упоминает известные мировые бренды: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble.

Среди до сих пор присутствующих в России западных банков особенно выделяется австрийский Raiffeisen. Он увеличил прибыль в России на 313%, а в 2022 году прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы. отмечает Михаил Подоляк.

— Налог на прибыль компаний в России – 20%. Итак, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 миллионов евро только этим налогом. Сумма других сборов гораздо больше. То есть, это и есть налог на войну, на убийства украинцев, - подсчитывает представитель офиса украинского президента.

В целом, отмечает Михаил Подоляк, «общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России – почти 290 миллиардов долларов. Это пятая часть ВВП РФ».

Кроме того, напоминает представитель президентского офиса, работающие в России западные компании в соответствии с законом должны способствовать призыву работников в армию и финансировать их военное снаряжение.