Спустя почти год после того, как Россия вторглась в Украину, российский рынок оставили лишь 9% из почти полутора тысяч мировых компаний, присутствовавших там до войны.
Такие данные привел советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Телеграмме, передает BBC.
По его информации, среди оставшихся в России компаний успешно работают и платят миллиардные налоги в российский бюджет, почти пятую часть составляют немецкие, 12,4% - американские, 7% - японские.
В списке оставшихся Михаил Подоляк упоминает известные мировые бренды: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble.
Среди до сих пор присутствующих в России западных банков особенно выделяется австрийский Raiffeisen. Он увеличил прибыль в России на 313%, а в 2022 году прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы. отмечает Михаил Подоляк.
— Налог на прибыль компаний в России – 20%. Итак, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 миллионов евро только этим налогом. Сумма других сборов гораздо больше. То есть, это и есть налог на войну, на убийства украинцев, - подсчитывает представитель офиса украинского президента.
В целом, отмечает Михаил Подоляк, «общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России – почти 290 миллиардов долларов. Это пятая часть ВВП РФ».
Кроме того, напоминает представитель президентского офиса, работающие в России западные компании в соответствии с законом должны способствовать призыву работников в армию и финансировать их военное снаряжение.
— Не выйти с рынка РФ за год полномасштабной войны – это не случайность, а сознательная позиция, – считает Михаил Подоляк, и подчеркивает: Пассивное бездействие – это тоже преступление. Пополняя российский бюджет миллиардами долларов, они мешают быстро и правильно завершить войну.
То, как западный бизнес работает в России во время ее войны против Украины, изучают различные исследовательские команды - как украинские, так и зарубежные. Их данные главным образом совпадают в том, сколько компаний работали в России до войны и сколько окончательно покинули российский рынок, а отличаются лишь подходом к компаниям, которые только объявили о планах выхода.
По данным регулярно отслеживающей Киевской школы экономики (KSE), какие западные компании вышли из России, а оставшиеся, по состоянию на 5 февраля продолжают свой российский бизнес 1 209 компаний, тогда как количество компаний, полностью завершивших свой выход с российского рынка. 183.
Вместе с тем, согласно исследованиям KSE, 493 компаний сокращают инвестиции и деятельность, 1145 компаний приостанавливают деятельность и находятся в процессе выхода в России.
Список вышедших, оставшихся или вышедших «наполовину» постоянно меняется.
Некоторые компании сразу заявили, что не уйдут из России, потому что должны «гуманитарную миссию» поставлять продукты, лекарства и критически важные услуги. Другие еще весной 2022 года объявили, что должны выйти с российского рынка до конца года, однако так и не сделали этого, некоторые сделали это частично.
Примечательно также, что по объемам международной финансовой помощи Украине, из которой финансируется значительная доля украинского бюджета во время войны, особенно выделяются те страны, чьи компании все еще остаются в России - это США и Германия.
Спустя почти год после того, как Россия вторглась в Украину, российский рынок оставили лишь 9% из почти полутора тысяч мировых компаний, присутствовавших там до войны.
Такие данные привел советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Телеграмме, передает BBC.
По его информации, среди оставшихся в России компаний успешно работают и платят миллиардные налоги в российский бюджет, почти пятую часть составляют немецкие, 12,4% - американские, 7% - японские.
В списке оставшихся Михаил Подоляк упоминает известные мировые бренды: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble.
Среди до сих пор присутствующих в России западных банков особенно выделяется австрийский Raiffeisen. Он увеличил прибыль в России на 313%, а в 2022 году прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы. отмечает Михаил Подоляк.
— Налог на прибыль компаний в России – 20%. Итак, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 миллионов евро только этим налогом. Сумма других сборов гораздо больше. То есть, это и есть налог на войну, на убийства украинцев, - подсчитывает представитель офиса украинского президента.
В целом, отмечает Михаил Подоляк, «общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России – почти 290 миллиардов долларов. Это пятая часть ВВП РФ».
Кроме того, напоминает представитель президентского офиса, работающие в России западные компании в соответствии с законом должны способствовать призыву работников в армию и финансировать их военное снаряжение.
— Не выйти с рынка РФ за год полномасштабной войны – это не случайность, а сознательная позиция, – считает Михаил Подоляк, и подчеркивает: Пассивное бездействие – это тоже преступление. Пополняя российский бюджет миллиардами долларов, они мешают быстро и правильно завершить войну.
То, как западный бизнес работает в России во время ее войны против Украины, изучают различные исследовательские команды - как украинские, так и зарубежные. Их данные главным образом совпадают в том, сколько компаний работали в России до войны и сколько окончательно покинули российский рынок, а отличаются лишь подходом к компаниям, которые только объявили о планах выхода.
По данным регулярно отслеживающей Киевской школы экономики (KSE), какие западные компании вышли из России, а оставшиеся, по состоянию на 5 февраля продолжают свой российский бизнес 1 209 компаний, тогда как количество компаний, полностью завершивших свой выход с российского рынка. 183.
Вместе с тем, согласно исследованиям KSE, 493 компаний сокращают инвестиции и деятельность, 1145 компаний приостанавливают деятельность и находятся в процессе выхода в России.
Список вышедших, оставшихся или вышедших «наполовину» постоянно меняется.
Некоторые компании сразу заявили, что не уйдут из России, потому что должны «гуманитарную миссию» поставлять продукты, лекарства и критически важные услуги. Другие еще весной 2022 года объявили, что должны выйти с российского рынка до конца года, однако так и не сделали этого, некоторые сделали это частично.
Примечательно также, что по объемам международной финансовой помощи Украине, из которой финансируется значительная доля украинского бюджета во время войны, особенно выделяются те страны, чьи компании все еще остаются в России - это США и Германия.