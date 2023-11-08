Департамент ЖКГ Миколаєва замовив послуги з розробки техніко-економічного обґрунтування для подальшого будівництва у місті комплексу з оброблення побутових відходів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Відповідно до тендерної документації, на розробку обгрунтування замовник витратив 2 мільйона 375 тисяч гривень. За ці кошти підрядник зокрема має:

— виконати інженерно-геодезичні вишукування;

— проаналізувати український та міжнародний досвід в поводженні з побутовими відходами;

— провести розрахунок капіталовкладень та термінів окупності майбутнього комплексу;

— провести оцінку економічної доцільності створення такого проекту;

— розробити схему схему розташування обʼєктів і споруд на території комплексу;

Виконувати зазначені роботи буде переможець тендеру державне підприємство «Науково-дослідницький та конструкторське-технологічний інститут міського господарства». Загалом, усі роботи по створенню технічно-економічного обґрунтування мають бути виконані до 15 березня 2024 року.

Нагадаємо, що 27 лютого 2019 року у Миколаєві було презентовано проект Demoukrainadh та схеми оновленого теплопостачання міста, які дозволять оптимізувати розподіл тепла у місті.Вже 11 травня того ж року заступнику директора Департаменту енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради повідомили про підозру у розтраті 750 тисяч гривень на створення схеми теплопостачання Миколаєва.

Як виявилося департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради закупив за завищеною вартістю послуги із закупівлі схеми теплопостачання Миколаєва. Оперативники СБУ встановили, що у грудні 2018 року заступник директора департаменту енергоефективності Миколаївської міської ради Андрій Слободяник поставив свій підпис на акті приймання-передачі послуг, забезпечивши оплату 1,2 мільйона гривень на розробку схеми теплопостачання без фактичного виконання робіт.

Під час травневої сесії Миколаївської міськради було підняте питання про створення нової схеми енергоефективності за 15 мільйонів. Однак для прийняття даної пропозиції не вистачило голосів.

Наразі У Миколаївській міськраді сподіваються повернути у міський бюджет 1,2 мільйона гривень, які були витрачені у 2018 році на створення недійсної схеми теплопостачання в місті.