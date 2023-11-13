Водія авто з георгіївською стрічкою було оштрафовано минулими вихідними на прикордонному переході в Нарві під час в'їзду до Естонії.
Про це пише ERR.
«Інцидент стався 11 листопада на прикордонному пункті «Нарва-1», — повідомила у понеділок Ідаська префектура.
Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили, що до машини прикріплений предмет із символікою держави-агресора. Прикордонники повідомили водію, що подібна символіка заборонена в Естонії і оштрафували його на 400 євро.
Нагадаємо, що професор Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Шубін на своїй сторінці у Facebook постить заборонену комуністичну символіку та пропагує російську мову та культуру.
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Водія авто з георгіївською стрічкою було оштрафовано минулими вихідними на прикордонному переході в Нарві під час в'їзду до Естонії.
Про це пише ERR.
«Інцидент стався 11 листопада на прикордонному пункті «Нарва-1», — повідомила у понеділок Ідаська префектура.
Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили, що до машини прикріплений предмет із символікою держави-агресора. Прикордонники повідомили водію, що подібна символіка заборонена в Естонії і оштрафували його на 400 євро.
Нагадаємо, що професор Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Шубін на своїй сторінці у Facebook постить заборонену комуністичну символіку та пропагує російську мову та культуру.