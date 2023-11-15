Захід вивчає нові методи запровадження цінового обмеження російську нафту. Згідно з новими планами Європейського Союзу, Данії доручать перевіряти і потенційно блокувати російські нафтові танкери, що проходять через її води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Країни «Великої сімки», Європейський Союз та Австралія в грудні минулого року ввели обмеження в 60 доларів за барель на експорт російської нафти морським транспортом через вторгнення в Україну, але зростання світових цін на нафту цього року призвело до того, що більша частина російської нафти продається вище стелі.
Згідно з планом, Данія контролюватиме танкери, які проходять транзитом через данські протоки без західної страховки.
За даними FT, вся російська нафта, що транспортується через Балтійське море, або приблизно 60% загального морського експорту, перетинає данські протоки на шляху до міжнародних ринків.
Раніше повідомлялося, що компанія-постачальник нафти для Міністерства оборони США приховувала її російське походження, щоб продавати товар в обхід ембарго.
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Захід вивчає нові методи запровадження цінового обмеження російську нафту. Згідно з новими планами Європейського Союзу, Данії доручать перевіряти і потенційно блокувати російські нафтові танкери, що проходять через її води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Країни «Великої сімки», Європейський Союз та Австралія в грудні минулого року ввели обмеження в 60 доларів за барель на експорт російської нафти морським транспортом через вторгнення в Україну, але зростання світових цін на нафту цього року призвело до того, що більша частина російської нафти продається вище стелі.
Згідно з планом, Данія контролюватиме танкери, які проходять транзитом через данські протоки без західної страховки.
За даними FT, вся російська нафта, що транспортується через Балтійське море, або приблизно 60% загального морського експорту, перетинає данські протоки на шляху до міжнародних ринків.
Раніше повідомлялося, що компанія-постачальник нафти для Міністерства оборони США приховувала її російське походження, щоб продавати товар в обхід ембарго.