Переселенці цього місяця отримають понад 5,8 мільярда гривень компенсації за проживання.

Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції.

Відомо, що Держказначейство перерахувало на банки понад 5,8 мільярда гривень на виплати внутрішнім переселенцям у першому періоді листопада. Таким чином, протягом кількох днів гроші надійдуть на банківські рахунки українців.

У відомстві зазначають, що загалом з початку року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 67,2 мільярда гривень.

До слова виплати наразі проводяться у двох періодах – 15 та 28 числа кожного місяця – замість трьох.

Нагадаємо, що майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона мало оплачувана.