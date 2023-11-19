Українські порти на Дунаї за 2023 рік збільшили обробку вантажів у 2,2 раза до 27,6 мільйона тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив голова ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) Юрій Литвин, передає «Укрінформ».

Зазначається, що порти Дунайського кластера (Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ) у січні-жовтні 2023 року збільшили обробку вантажів з 12,6 мільйона тонн до 27,6 мільйона тонн.

«Порівняно з січнем-жовтнем 2021 року, коли у дунайських портах було оброблено лише 4,4 мільйона тонн, вантажообіг збільшився в 6,3 рази», – йдеться в повідомленні.

За словами Юрія Литвина, з 40,2 мільйона тонн вантажів за січень-жовтень цього і минулого років: 18,3 мільйона тонн припало на зернові вантажі, 3,6 мільйона тонн — на руду, 3,2 мільйона тонн — на олію, 2,6 мільйона тонн — на нафтопродукти та 12,4 мільйона тонн — на інші вантажі.

​​Кількість оброблених суден у дунайських портах за 10 місяців цього року збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 54,3% — до 12 тисяч.

Нагадаємо, у Миколаєві планують реконструювати акваторію морського порту та облаштувати там якірні стоянки. Для цього 6 грудня проведуть громадські онлайн-слухання.