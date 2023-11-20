Пріоритетом роботи Департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва у 2024 році стане відновлення пошкоджених об'єктів та ремонт укриттів.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив заступник директора Департаменту ЖКГ міської ради Ігор Набатов.

Водночас він додав, що яким буде бюджет департаменту наступного року — наразі невідомо, однак кошти першочергово спрямовуватимуть на відновлення міста.

— Однозначно, у пріоритеті відновлення пошкоджених об'єктів та укриття. Це найголовніше, що може бути. Але казати, якими саме фінансовими ресурси розпоряджатиметься департамент у 2024 році ми поки не можемо. Бюджет не прийнятий на рівні усієї України, а відтак й місцевий бюджет також. Тому досконало відповісти, скільки коштів буде у розпорядженні департаменту і за якими напрямками — наразі на усі 100% неможливо. Але пріоритет визначений — це відновлення пошкоджених обʼєктів, — сказав Ігор Набатов.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, що передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету. До цього 17 жовтня ВРУ провалила голосування.

Як відомо, в рамках підготовки закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Відповідний урядовий законопроєкт уже поданий до Верховної Ради.

Бюджет Миколаєва таким чином втратить 2,7 мільярда гривень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

6 жовтня повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Також ситуацію з можливою втратою військового ПДФО прокоментували народні депутати. Зокрема, народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов виступив з критикою в бік Міністерства фінансів та бюджетного комітету Верховної Ради України через рішення забрати з бюджету Миколаєва податку на доходи фізосіб, який сплачують військові.

Під час сесії Миколаївської міської ради він заявив, що не буде підтримувати державний бюджет 2024, якщо в нього не внесуть поправки для того, щоб залишити в прифронтових громадах податок на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці.

Народний депутат України Максим Дирдін повідомив, що не вноситиме до державного бюджету-2024 правки по Миколаївській області. На відміну від його колеги, нардеп Олександр Пасічний розказав, що працює над внесенням правок до державного бюджету на 2024 рік, щоб збалансувати доходи міста Миколаєва дотаціями після втрати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військові.

Народний депутат України Ігор Негулевський заявив, що підтримує вилучення військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з бюджетів громад, оскільки зараз пріоритет — перемога України, тому всі інші питання, включаючи повсякденні потреби громад, мають бути відкладені на другий план.