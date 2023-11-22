ЄС виділив новий транш макрофінансової допомоги Україні в сумі 1,5 мільярда євро.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зазначається, що фінансова допомога від Європи підтримала економічну стабільність і спроможність надавати державні послуги України з початку повномасштабного війни.

«Зараз наша підтримка України досягла 85 мільярдів євро. Буде більше. Ми запропонували 50 мільярдів євро для України до 2027 року», — пише глава ЄК.

Це вже восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД). Як і попередні, його мають спрямувати на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних.

Загалом від початку повномасштабної війни РФ, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки ЄС, наданої у межах програм МФД, перевищив 19 млрд євро.

Нагадаємо, цьогоріч Єврособюз наростив потужності з виробництва боєприпасів на майже 20-30%. Тепер є можливість виготовляти понад мільйон боєприпасів на рік.