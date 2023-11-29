Ілюстраційне фото: пошкоджена багатоповерхівка після чергового обстрілу росіянами Миколаєва

У Миколаєві за 15 мільйонів гривень збираються капітально відремонтувати будинок по вулиці Самойловича, який був пошкоджений під час ворожих обстрілів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Департамент житлового комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на капітальний ремонт житлового будинку по вулиці Самойловича, 8а.

Підрядник за 15 мільйонів 90 тисяч 693 гривні має розібрали покриття підлог стін та стелі, відремонтувати стіни, посилити стінові панелі, зробити утеплення покриттів, улаштувати тепло та звукоізоляцію, відремонтувати балкони, облаштувати пандуси, замінити вікна та двері та інше. Всі роботи мають бути виконані до 20 травня 2024 року.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, на 11 грудня заплановано проведення аукціону.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві збираються за 14,7 мільйона гривень відремонтувати ще дві багатоповерхівки, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, що 7 вересня міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

Раніше, адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради замовила послуги з обстеження будинків, пошкоджених в результаті військових дій.

Читайте також статтю «НикВести» «Десятки тисяч людей залишились без дому: як миколаївцям отримати нове житло?».