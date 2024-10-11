На Миколаївщині збільшився попит на житло у новобудовах. Фото: freepik

В Україні на первинному ринку середня вартість житла за квадратний метр у доларі зростала на 1-6% залежно від області.

Про це йдеться у звіті українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA.

У порівнянні з вереснем 2023 року найбільше подорожчали квартири у Кіровоградській, Волинській та Івано-Франківській областях.

Звіт українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA

У звіті зазначається, що у вересні на Миколаївщині був найбільший попит на житло у новобудовах.

Також кількість пропозицій житла на вторинному ринку зросла на Чернігівщині, Волині, Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Ціна майже у кожній області зросла на 5-6%. У Київській області не було змін, там відмітили навіть спад ціни на 1%.

Звіт українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA

Водночас середня ціна на однокімнатну квартиру в Миколаєві становить — $22 553, а у Києві однокімнатна квартира коштує — $84 935. Найнижча середня ціна за 1-кімнатну квартиру зафіксована у Херсонській області — $18 700.

Нагадаємо, за останні півроку ціни на готове житло впали у східній та центральній частині України та виросли в західній.