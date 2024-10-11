Домінування Динамо та команд з великих міст: п'ять найрейтинговіших матчів минулого сезону УПЛ

Розповідаємо про найпопулярніші трансляції попереднього чемпіонату України.

Яким би не був рівень УПЛ, ми все одно будемо за нею стежити, адже своя сорочка ближче до тіла. Новини українського футболу продовжують залишатися найпопулярнішими серед усіх спортивних у нашій країні, а кількість блогерів, що аналізують матчі чемпіонату України, зростає з кожним днем.

Сперечатися з тим, що УПЛ в Україні популярна, просто не має сенсу, але які саме поєдинки приваблюють глядачів найбільше? Офіційний транслятор чемпіонату України УПЛ ТВ наприкінці минулого сезону назвав п'ять найрейтинговіших матчів, тож пропонуємо дізнатися відповідь на це питання прямо зараз. Точних цифр транслятор не розкриває, але стверджує, що кожна гра в середньому збирала біля екранів понад 250 тисяч глядачів.

Зазначимо, що в минулому сезоні УПЛ ТВ ще не показував домашні матчі всіх команд, тож п’ятірка найпопулярніших поєдинків заснована на даних тільки цього транслятора.

Ворскла - Динамо 1:5

Відкриває нашу п’ятірку поєдинок полтавської Ворскли та київського Динамо. Кияни продовжують залишатися найпопулярнішою командою країни, і в нашому топі найбільш перегляданих ігор без їхньої участі обійшлося лише в одному випадку.

У другій частині кампанії 2023/24 всі матчі були для столичного клубу дуже важливими, адже вони до останнього боролися за чемпіонство з донецьким Шахтарем. Конкретно в цій грі команда Олександра Шовковського здобула розгромну перемогу 5:1, а огляд поєдинку на ютубі переглянули 287 тисяч осіб.

Олександрія - Динамо 0:1

Набагато важче динамівцям було у виїзному матчі проти Олександрії. Наприкінці першого тайму вони залишилися в меншості після червоної картки Назара Волошина, але все ж змогли вирвати мінімальну перемогу завдяки голу Володимира Бражка. Огляд поєдинку на каналі УПЛ ТВ у ютубі переглянули 232 тисячі користувачів.

Металіст 1925 - Динамо 2:4

Топ-3 рейтингу відкриває гольова перестрілка Динамо з Металістом 1925, який за підсумками сезону опустився до Першої ліги. Сюжет матчу дійсно вийшов захоплюючим: харків'яни вели в рахунку після швидкого голу вже на п'ятій хвилині, але потім київський клуб перехопив ініціативу і довів справу до перемоги. Огляд матчу зібрав аж 356 тисяч переглядів.

Шахтар - Кривбас 5:2

Єдиним матчем у п'ятірці без участі Динамо став поєдинок донецького Шахтаря та криворізького Кривбаса, який також вийшов дуже результативним. Команди подарували вболівальникам цілих сім забитих м'ячів, п'ять із яких оформили «гірники», а огляд цього дійства на ютубі переглянули 181 тисячу разів.

Шахтар - Динамо 1:0

Однак найпопулярнішим матчем сезону очікувано стало українське класико між Шахтарем та Динамо. Ще б пак: за два тури до кінця сезону в цьому матчі на кону стояли золоті медалі УПЛ.

Шахтар випереджав Динамо на чотири очки, і в разі перемоги офіційно оформляв чергове чемпіонство, а киянам, щоб продовжити боротьбу за трофей, потрібно було цьому завадити. У підсумку донецький клуб все ж переміг і виграв чемпіонат, а огляд поєдинку за чотири місяці набрав 280 тисяч переглядів.





