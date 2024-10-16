«Щоб не знекровлювати економіку»: Кім розповів детальніше про нову платформу діалогу з підприємцями

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, фото: «МикВісті»

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що запуск в області платформи «Діалог влади з бізнесом» має на меті «не знекровлювати економіку».

Про це він повідомив в етері «Новини.LIVE».

За його словами, зараз взаємодія відбувається в «ручному режимі», коли підприємці напряму звертаються з питаннями, які вирішуються на місцевому рівні. Новий проєкт допоможе систематизувати даний процес.

«Раніше на Миколаївщині ці питання вирішувалися в ручному режимі — підприємці мали мій телефон і ми розв'язували ці питання, як бізнес-няні. Нова платформа допоможе систематизувати ці відносини, щоб центральна влада чула проблеми бізнесу на місцях. Мета в тому, щоб кожен підприємець більше довіряв владі, міг безпосередньо звертатися до центральних органів і вирішувати питання, які їх турбують», — зазначив Віталій Кім.

Віталій Кім наголосив, що на цей час існує дві задачі — забезпечення мобілізації та підтримка бізнесу.

«Зараз в нас є дві полярні задачі. Треба, щоб мобілізація була виконана, і треба, щоб бізнес працював, щоб не знекровлювати економіку країни. Платформа створюється для того, щоб забезпечити прямий діалог між владою та бізнесом. Це дасть можливість регіональній владі, зокрема мені, нести відповідальність перед підприємцями, а президенту — мати реальну картину ситуації», — додав очільник ОВА.