«Щоб не знекровлювати економіку»: Кім розповів детальніше про нову платформу діалогу з підприємцями
-
- Анна Гакман
-
•
-
20:15, 16 жовтня, 2024
-
Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що запуск в області платформи «Діалог влади з бізнесом» має на меті «не знекровлювати економіку».
Про це він повідомив в етері «Новини.LIVE».
За його словами, зараз взаємодія відбувається в «ручному режимі», коли підприємці напряму звертаються з питаннями, які вирішуються на місцевому рівні. Новий проєкт допоможе систематизувати даний процес.
«Раніше на Миколаївщині ці питання вирішувалися в ручному режимі — підприємці мали мій телефон і ми розв'язували ці питання, як бізнес-няні. Нова платформа допоможе систематизувати ці відносини, щоб центральна влада чула проблеми бізнесу на місцях. Мета в тому, щоб кожен підприємець більше довіряв владі, міг безпосередньо звертатися до центральних органів і вирішувати питання, які їх турбують», — зазначив Віталій Кім.
Віталій Кім наголосив, що на цей час існує дві задачі — забезпечення мобілізації та підтримка бізнесу.
«Зараз в нас є дві полярні задачі. Треба, щоб мобілізація була виконана, і треба, щоб бізнес працював, щоб не знекровлювати економіку країни. Платформа створюється для того, щоб забезпечити прямий діалог між владою та бізнесом. Це дасть можливість регіональній владі, зокрема мені, нести відповідальність перед підприємцями, а президенту — мати реальну картину ситуації», — додав очільник ОВА.
Що відомо про підвищення податків
Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків. Майже всі народні депутати від Миколаївської області підтримали це рішення.
Головні зміни стосуються підвищення військового збору з 1,5% до 5% для тих, хто вже його сплачує, а також введення збору у розмірі 1% для платників єдиного податку третьої групи. А також:
- авансові внески на АЗС,
- 1% податок для ФОПів 3-ї групи,
- 25% податку на прибуток для фінансових установ,
- помісячна звітність з ПДФО для економічного бронювання,
- 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
Навіщо підвищувати податки
За розрахунками уряду, ці податкові зміни мають принести в бюджет додаткові 58 млрд грн вже цього року, а наступного — 137 мільярдів гривень.
Гроші потрібні, аби перекрити нестачу коштів на фінансування армії, кажуть в уряді. Проте там же кажуть і про те, що на військові витрати лише цього року бракує щонайменше 500 мільярдів гривень.
Зокрема, як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, додаткові кошти потрібні на додаткову мобілізацію.
Зазначимо, що бізнес та оглядачі вкрай критично поставилися до податкових змін, ініційованих урядом.
Останні новини про: Віталій Кім