У Південноукраїнську встановлять новий воркаут-комплекс на міському пляжі за ₴106 тис.

Відпочивальники на міському пляжі на березі Південного Бугу, фото: архів «МикВісті»

На міському пляжі в Південноукраїнську Миколаївської області планують встановити ще один гімнастичний комплекс за 109 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Новий воркаут-комплекс призначений для занять спортом на відкритому повітрі. Він включатиме 11 вертикальних опорних стовпів, перекладини, лаву для преса, шведську стінку, рукохід, гімнастичні кільця та бруси.

Відповідно до умов договору, підрядник зобов’язаний встановити обладнання протягом 15 календарних днів з моменту підписання договору, тобто до 20 листопада 2024 року.

Замовником проєкту є управління ЖКГ Південноукраїнська, а фінансування надійшло від благодійної організації «Українська освітня платформа».

Раніше повідомлялось, що на міському пляжі Південноукраїнська до 10 листопада мають встановити встановлять 24 спортивних тренажери на різні групи м'язів, серед яких: орбітрек, тренажер для тренування сідничних мʼязів, гіперекстензія, лавка для спини та пресу, турнік, бруси, жим від грудей, велотренажер та інші.

Керівник проєкту Євген Корольков в коментарі «МикВісті» пояснив, що встановлення тренажерів на пляжі в Південноукраїнську відбуватиметься коштом данської організації Danish Church Aid. Цей проєкт став одним з 66 ініціатив, які профінансував донор у Миколаївській області.

— Участь приймали всі неприбуткові організації. Тобто це не тільки громадські організації, а це благодійні фонди, комунальні установи, які мають статус неприбутковості. І цей проєкт реалізовували люди, які подавалися вони через управління ЖКГ. Управління ЖКГ має статус неприбутковості, тому по умовам донора воно мало право приймати участь у цьому конкурсі. Вони добре презентувалися, захистилися і тому отримали фінансування. В умовах було, що ні в якому разі не можна підтримувати військових, оскільки це міжнародні донори, — пояснив Євген Корольков.

Нагадаємо, нещодавно український парламент ухвалив постанову про перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області. Відтепер місто називається Південноукраїнськ.

В Південноукраїнську наразі ремонтують тротуар та облаштовують першу у місті велодоріжку. Ці роботи коштуватимуть 3,5 мільйона гривень.

Водночас більше 70 будинків у місті не готові до подачі тепла — не надали відповідні акти готовності.

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