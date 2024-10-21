На Миколаївщині виставили на продаж будівлю ветеринарної лабораторії за ₴261 тис.

Будівля ветеринарної лабораторії у Березанці, фото Фонд держмайна

В Березанці на Миколаївщині виставили на продаж комплекс будівель ветеринарної лабораторії загальною площею 412 м².

Про це повідомили в Фонді держмайна України.

Балансоутримувачем є Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Стартова ціна продажу 261 тисяча гривень.

Згідно з листом КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» від 14 листопада 2023 року, до складу комплексу входять:

адмінбудівля бактеріологічного відділення площею 103,9 кв.м,

адмінбудиночок серологічного відділу — 58,0 кв.м,

віварій — 62,3 кв.м,

хімічна лабораторія — 83,3 кв.м,

котельня на газ — 42,4 кв.м,

вскривочна, сарай, вбиральня та інші господарські споруди.

Аукціон відбудеться 28 жовтня.

Будівля ветеринарної лабораторії у Березанці, фото Фонд держмайна Будівля ветеринарної лабораторії у Березанці, фото Фонд держмайна Будівля ветеринарної лабораторії у Березанці, фото Фонд держмайна

Будівля ветеринарної лабораторії у Березанці, фото Фонд держмайна Будівля ветеринарної лабораторії у Березанці, фото Фонд держмайна Будівля ветеринарної лабораторії у Березанці, фото Фонд держмайна

Нагадаємо, що Уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області. Раніше процес приватизації було призупинено через те, що Миколаївщина входила до переліку територій, що належали до зони бойових дій або наближених до зони бойових дій.

Після розблокування процесу приватизації в регіональному відділенні Фонду державного майна повідомили, що протягом 2024 року планують виставити на аукціон чотири об'єкти державної власності:

Дослідний завод Інституту імпульсних процесів та технологій, розташований на розі вулиць Чкалова та 6-ї Слобідської та база відпочинку та науки у Коблевому. Миколаївське експортно-ортопедичне підприємство, яке виробляє протези та важливі медичні вироби для Миколаївської області. Інститут рибфлоту на вулиці Фалєєвській, 25. Миколаївське морське агентство на Каботажному узвозі, 3.

На початку березня 2024 року єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» разом з базою відпочинку «Наука» в Коблевому біля Чорного моря продали на аукціоні за 10,8 мільйона гривень.

А у травні 2024 року — єдиний майновий комплекс «Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» за 7,1 мільйона гривень.