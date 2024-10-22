Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько $2,93 мільярда), який буде погашено за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Нові 2,26 мільярда фунтів стерлінгів є внеском Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні від G7, в рамках якої країни G7 нададуть Україні 50 мільярдів доларів на військові, бюджетні та відновлювальні потреби. Кредит буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

«Кредит Великої Британії у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів призначений для підтримки військових витрат України, що дозволить українцям інвестувати в ключове обладнання для протидії Росії, таке як протиповітряна оборона, артилерія і ширша технічна підтримка. Ця допомога є додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, яку підтвердив Прем'єр-міністр протягом першого тижня свого перебування на посаді», — йдеться у повідомленні.

Загалом Велика Британія направила в Україну близько 400 одиниць різної техніки. Міністр оборони Британії Джон Хілі нещодавно оголосив, що Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракетних комплексів для посилення протиповітряної оборони країни.

Нагадаємо, що у серпні цього року Україна розпочала переговори з Великою Британією щодо укладення угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

Також нагадаємо, що Україна мала отримати першу частину від заморожених російських активів на початку серпня.