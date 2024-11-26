Вклади українців за жовтень зросли майже на ₴6 млрд

Тисяча гривень, фото: biz.today.ua

Станом на 1 листопада 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи ФОП, у банках України становить 1 331,6 мільярда гривень, що на 5,9 мільярда гривень більше, ніж на початок жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

«Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 96,8 мільярда гривень, з яких 58,7 мільярда гривень – реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів)», – йдеться у повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок листопада:

вклади у національній валюті – 854,9 мільярда гривень;

вклади в іноземній валюті – 476,7 мільярда гривень.

Зазначається, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2024 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги «Є-підтримка». З 1 грудня в Україні має запрацювати нова програма, згідно якої, кожен українець отримає тисячу гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату товарів та послуг.