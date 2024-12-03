На Миколаївщині у 2024 році відкрили 13 кримінальних проваджень через фінмахінації

На Миколаївщині відкрили 13 кримінальних проваджень через фінансові махінації. Ілюстрація: ДПС у Миколаївські області

За 11 місяців 2024 року на Миколаївщині відкрили 13 кримінальних проваджень, що стосуються фінансових махінацій, зокрема, відмивання доходів та можливого фінансування тероризму.

Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Податківці підготували 54 аналітичні висновки щодо підозрілих фінансових операцій. На підставі цих матеріалів правоохоронці відкрили 13 кримінальних проваджень.

Крім того, стосовно 14 компаній прийняли рішення про долучення матеріалів до кримінальних проваджень. В результаті, одне підприємство сплатило понад 1 млн грн податків до бюджету.

Нагадаємо, у Миколаєві протягом 2024 року зареєстровано 442 виконавчих провадження щодо стягнення податкових боргів. Це один із найнижчих показників серед регіонів України.