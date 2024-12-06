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На Миколаївщині з початку року сплатили понад ₴20 млрд податків

Податкові надходження на Миколаївщині зросли на 19,7%, фото: top.today.uaПодаткові надходження на Миколаївщині зросли на 19,7%, фото: top.today.ua

У січні — листопаді 2024 року на Миколаївщині сплачені податки до бюджетів усіх рівнів склали майже 20,4 мільярда гривень.

Це на 19,7%, або на майже на 3,4 мільярда гривень більше, ніж в аналогічному періоді минулого року, повідомили у Державній податковій службі Миколаївської області.

Зазначається, що платники Миколаївщини сплатили майже 11,7 мільярда гривень, що на 84,2%, або на 5,3 мільярда гривень більше, відносно аналогічного періоду 2023 року.

Своєю чергою до місцевих бюджетів надійшло податків і зборів 8,7 мільярда гривень, що на два мільярди гривень більше, ніж за 11 місяців минулого року.

Як свідчить статистика станом на 1 грудня опублікувана Головним управлінням Державної податкової служби в Миколаївській області, з початку року на Миколаївщині зареєструвались 7 тисяч 105 фізичних осіб-підприємців (ФОП), при цьому, 4 тисячі 865 підприємців припинили діяльність.

Крім того, видатки на зарплату працівників виконавчих органів та бюджетних установ складуть 38% від загального об’єму бюджету Миколаєва у 2025 рік, однак ця цифра може збільшитися після затвердження субвенцій з держбюджету на зарплати вчителям. Основним наповнювачем бюджету є податки на доходи, які сплачують жителі Миколаєва.

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