Як вибрати SSL-сертифікат Wildcard для піддомену?

Перш ніж розпочати налаштування захищеного з'єднання для вашого сайту, важливо вибрати та встановити відповідний SSL-сертифікат безпеки. Існує безліч різних SSL-продуктів, тому перед покупкою необхідно розібратися, які типи SSL-сертифікатів існують і який з них вибрати для вашого сайту, особливо якщо у вашого сайту розгалужена структура на піддоменах, яким потрібен wildcard сертифікат. Про це ми й поговоримо у цій статті.

Що таке SSL і навіщо він потрібний

SSL - це особливий протокол, який забезпечує захист даних під час передачі між браузером і сервером. Завдяки шифруванню інформацію неможливо перехопити та використовувати зловмисниками. Це забезпечує безпеку особистої та фінансової інформації користувачів веб-ресурсів, захищених сертифікатами безпеки.

Сучасні браузери та пошукові системи попереджають користувачів про потенційну небезпеку, якщо вони переходять на сайт без SSL-сертифікату. Це спонукає власників сайтів встановлювати SSL-сертифікати, щоб забезпечити безпеку та захист користувачів, а також уникнути відлякуючих попереджень браузера.

Найпростішим ідентифікатором сайтів, де встановлений SSL-сертифікат є посилання, які починаються з префікса https://. Такі сайти викликають більшу довіру у користувачів, які можуть сміливо:

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реєструватися на сайті, надаючи свої контактні дані;

входити на сайт, вказуючи дані свого облікового запису з особистою інформацією;

здійснювати купівлі та замовлення, використовуючи дані своїх кредитних карток або платіжних систем;

зберігати конфіденційні документи та дані на сайті, наприклад, у корпоративних онлайн-ресурсах.

Такий захист даних гарантують спеціальні організації, які випускають SSL – центри сертифікації, такі як Comodo (Sectigo), GeoTrust, Thawte, Symantec. Вони проводять перевірку заявників та гарантують надійне шифрування та якісну перевірку перед видачею сертифікату. Це означає, що якщо шифрування було зламано, внаслідок чого дані були скомпрометовані, центр сертифікації відшкодовує збитки користувачам відповідно до гарантійних умов сертифікату.

Які бувають SSL-сертифікати

Існує кілька типів SSL-сертифікатів, які відрізняються за кількістю доменів, що захищаються, і ступенем перевірки автентичності власника.

За ступенем перевірки SSL-сертифікати бувають:

c перевіркою домену (Domain Validation або DV);

c) перевіркою організації (Organisation Validation або OV);

c розширеною перевіркою (Extended Validation або EV).

Для особистих та некомерційних проектів підходить сертифікат Domain Validation, який видається після перевірки права на доменне ім'я. Однак для компаній рекомендується використовувати сертифікати OV або EV, які вимагають документального підтвердження легальності діяльності компанії.

Всі типи сертифікатів дозволяють налаштувати HTTPS-з'єднання та забезпечують перенаправлення посилань на захищений протокол.

За ступенем захисту SSL-сертифікати бувають:

для захисту одного домену з і без префікса www;

для захисту домену з усіма його піддоменами першого рівня (Wildcard SSL);

для захисту кількох доменів (SAN або мультидомен SSL).

Якщо ваш сайт має просту структуру, достатньо SSL сертифіката для одного домену. Однак для розгалужених онлайн-проектів, де є основний домен та кілька піддоменів (наприклад, форум, блог, магазин), зручніше використовувати сертифікат Wildcard для забезпечення захисту всіх частин сайту.

Які переваги SSL Wildcard

SSL Wildcard сертифікати мають ряд переваг для захисту сайтів:

Захист множини піддоменів: Один SSL Wildcard сертифікат дозволяє захистити не тільки основний домен, але і всі його піддомени. Це скорочує час та витрати на встановлення та оновлення сертифікатів для кожного піддомену окремо.

Економія часу та ресурсів: Керування одним SSL Wildcard сертифікатом простіше та ефективніше, ніж керування кількома окремими сертифікатами для кожного піддомену. Це зменшує витрати на адміністрування та забезпечує єдине управління безпекою для всіх піддоменів.

Зручність при масштабуванні: При додаванні нових піддоменів до сайту немає потреби купувати та налаштовувати окремі сертифікати для кожного з них. Сертифікат SSL Wildcard автоматично поширюється на всі майбутні піддомени.

Економія коштів: У порівнянні з купівлею окремих SSL-сертифікатів для кожного піддомену, придбання одного SSL Wildcard сертифіката може бути більш економічним рішенням у довгостроковій перспективі.

Як вибрати SSL сертифікат для піддоменів

SSL сертифікат для піддоменів пропонують багато центрів сертифікації: Comodo (Verisign), GeoTrust, Thawte, Symantec. Кожен із цих центрів сертифікації пропонує Wildcard certificate, які дозволяють захистити всі піддомени основного домену. При виборі центру сертифікації зверніть увагу на їхню репутацію, якість підтримки та відповідність вимогам вашого веб-проекту.

Також при виборі центру сертифікації важливо враховувати такі аспекти:

Підтримка браузерів: Переконайтеся, що SSL-сертифікат сумісний із широким спектром браузерів, відображає захищене з'єднання (https://) та позначає сайт як безпечний.

Тестовий період або гарантоване повернення грошей: Перевірте можливість повернути гроші, якщо він не підходить вам з якихось причин, або використовувати SSL в тестовому режимі.

Сума гарантії Зверніть увагу на суму гарантії, яку надає компанія, що видає SSL-сертифікат. Це важливо для захисту користувачів та можливості компенсації збитків у разі проблем.

Друк довіри: Дізнайтеся, чи компанія може надати друк довіри для вашого сайту. Довіру користувачів до онлайн-ресурсу можна підвищити, якщо на ньому розміщений знак популярного центру сертифікації.

Процедура встановлення: Зверніть увагу на процес встановлення вибраного SSL-сертифіката для піддоменів. Переконайтеся, що він сумісний з вашим хостингом та веб-сервером.

Бюджет: Враховуйте вартість SSL-сертифікатів різних типів та вибирайте оптимальний варіант, який відповідає вашим фінансовим можливостям.

Сподіваємося, що наша стаття допомогла вам розібратися у специфіці сертифікатів безпеки та тому, як обрати SSL Wildcard для вашого сайту.