Який формат вивчення англійської вибрати: онлайн чи офлайн?

При виборі курсів англійської мови потрібно визначитися не тільки з програмою та викладачем, але й з форматом навчання. навчання, щоб було легше зробити вибір.

Переваги вивчення англійської офлайн

Курси англійської мови cambridge.ua пропонують своїм студентам обидва формати навчання: в освітньому центрі в Києві або онлайн через Zoom.

Візуальний контакт Багато людей краще сприймають і засвоюють інформацію, коли можуть наживо спілкуватися з викладачем, ставити йому уточнюючі питання, отримувати моментальний фідбек.

Активне спілкування На офлайн-уроках краще розвивається розмовна практика, оскільки студенти постійно спілкуються із викладачем та один з одним.

Дисципліна Часто до занять у школі студенти ставляться відповідальніше, ніж до онлайн-навчання, що змушує їх відвідувати уроки без перепусток.

Відсутність технічних проблем. Проведенню занять не може завадити вимкнення світла, ні відсутність інтернету.

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Офлайн-формат буде забирати більше часу, тому що потрібно враховувати дорогу до курсів.

Плюси онлайн-навчання англійській

Курси вивчення англійської мови онлайн також мають свої переваги. Перший Кембриджський центр продумав цей формат занять так, щоб він був максимально зручним та ефективним для студентів.

Які плюси є у онлайн-навчання англійській:

Особистий кабінет. В одному місці зібрано записи уроків, домашні завдання, навчальні матеріали, тести, фідбеки від викладача.

Запис уроку Якщо не вдалося потрапити на заняття, але вчителя було попереджено, урок буде записаний і наданий студенту з доступом на 14 днів.

Індивідуальні відпрацювання. При пропуску більше трьох занять для студента організовується безкоштовне індивідуальне відпрацювання матеріалу, що пройде за цей час.

Можливість навчання скрізь. Заняття можна проходити вдома, у гостях, у відпустці чи будь-де, де є відповідні умови.

Який формат вибрати потрібно вирішувати з урахуванням своєї ситуації: вільного часу, місцезнаходження та індивідуальних особливостей сприйняття навчального матеріалу.