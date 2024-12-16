Рейтинг марок кави

Полюбляєте випити зранку чашечку ароматної кави? Ви не самі. У всьому світі щодня випивається понад 2 млрд чашок ароматного напою і показники тільки зростають. І цей факт зовсім не дивний, натуральна кава здатна не тільки чудово підбадьорити, але й принести ще масу позитивних властивостей для всього організму:

насамперед гаряча чашка кави з молочною пінкою, це естетично приємне задоволення;

добра кава підвищує настрій, завдяки збільшеному виробленню дофаміну і серотоніну;

знижується ризик розвитку хвороб Альцгеймера та Паркінсона;

напій підвищує фізичну й когнітивну активність.

Хороша кава – це справжній порятунок для тих, кому складно прокинутися і прекрасний еліксир, що розслабить в обідню перерву. Однак важливо вибрати саме той напій, який буде ідеальним для вас особисто. Як це зробити, якщо полички магазинів буквально ламаються від розкішного асортименту?

Перш ніж купувати кофе от Coffeeok, ми радимо звернути увагу на невеликий рейтинг, наведений нижче. При складанні списку ми врахували такі критерії:

Відгуки покупців Популярність продукції магазинах. Співвідношенні ціни та якості.

Докладіть зусиль і витратьте трошки часу на пошук відповідної кави, і смакуйте нею кожного ранку!

Рейтинг кавових брендів в Україні

Рекомендуємо ознайомитися з рейтингом провідних марок кавової індустрії та знайти відповідний напій. Ми підготували коротку інформацію, а також розповімо про переваги та недоліки кожного бренду. Отже, вперед.

10. Kimbo

Італійський виробник, який сміливо розпочав свій кавовий шлях ще у 1963 році в Неаполі. Засновники, брати Рубіно, не мали досвіду в бізнесі, проте точно знали, що вони пропонують споживачу – відмінну за всіма характеристиками каву. Підприємці застосували унікальну технологію рівномірного обсмажування гарячим повітрям та створили високоякісну продукцію з вишуканими смако-ароматичними характеристиками. Незабаром сімейний бізнес переріс у серйозну компанію, зберігши при цьому давні традиції та справжню любов до кави. Прекрасний приклад KIMBO Macinato Fresco з ніжним, м'яким смаком. Невелика частка робусти (20%) лише підкреслює все благородство бразильської арабіки та легкого квіткового присмаку.

Плюси:

комбінація ніжності та насиченості;

продукція поширена;

застосування сучасних технологій та давніх традицій.

З мінусів: за відгуками деякі бленди недостатньо міцні.

9. MELITTA

Одна з самих відомих на сьогодні компаній з кавоваріння та виробництва високоякісної техніки. 1908 року компанія офіційно вийшла у світ кави під керівництвом Мелітти Бенц. Молода та амбітна жінка ніяк не могла змиритися з наявністю кавової гущі в чашці та по суті стала родоначальницею кави. Тепер вже ніхто не мучився від кавових крупинок, що залишаються на дні чашки. Незабаром утворилася велика фабрика з виготовлення кавомашин і сьогодні техніку можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині. Бренд виготовляє відмінну зернову, мелену і капсульну каву чудового смаку. Особливо варто звернути увагу на KIMBO Macinato Fresco з 80% арабіки та 20% робусти з приємною кислинкою і квітковим ароматом.

Плюси:

яскравий, насичений аромат;

каву легко знайти в інтернет-магазинах та мас маркетах;

гарна комбінація ціна/якість.

З мінусів: для деяких кавоманів смак досить плаский.

8. BlaserCafe

Швейцарський бренд, заснований у 1922 році вважається однією з найпопулярніших компаній, що займаються обсмажуванням та експортом зернової кави. Виробники намагаються постійно впроваджувати нововведення та дотримуватися сучасних тенденцій, при цьому не забуваючи про традиційні підходи до технології виготовлення якісно кави. BlaserCafe подбали про кожного покупця і створили ряд унікальних лінійок смаку: Blaser Lilla e Rose (кава з солодкуватими нотками), Rosso Nero (чудовий варіант для еспресо), Platinum Line (рідкісні види кавових моно сортів), Classic Line (тільки 100% араб), Line d`Azur (купажі французької стилю), а також варіанти безкофеїнової кави.

Плюси:

добірні сорти митої арабіки;

широка смакова палітра;

вигідні упакування по 1 кг.

З мінусів: при середньому обсмажуванні, відчувається виразна гіркуватість (у деяких блендах)

7. Starbucks

Практично всі кавомани чи просто поціновувачі напоїв куштували, чи хоча б чули про каву зі Старбаксу. Всесвітньо відома американська компанія, створена у 1971 році, пройшла важкий та серйозний шлях. Саме Starbucks зарекомендували себе як представники другої хвилі кавового бізнесу в США, вже на самому початку позиціонуючи себе як найкращі, у плані якості напою та ставлення до кожного гостя. Керівники компанії постійно самовдосконалюються у своїх навичках, тим самим залучаючи більше шанувальників преміального напою. Серед асортименту можна знайти класичні суміші або моносорти, наприклад Starbucks Dolce Gusto House Blend Grande зі 100% арабіки в капсулах. Насичена кава середньотемного обсмажування з нотками горіха та шоколаду.

Плюси:

серйозний контроль якості;

тільки найкращі, відбірні зерна;

приваблива упаковка.

З мінусів: ціновий діапазон, вищий за середній сегмент, але неперевершений смак того вартий.

6. Movenpick

У чому особливість Movenpick спитаєте ви? Німецька кава виготовляється тільки з найкращих сортів кавових зерен, що виростають на плантаціях Rainforest Alliance. Вся продукція відповідає екологічним стандартам та принципам збереження навколишнього середовища та відсутності використання хімічних добавок у процесі зростання зернової кави. До речі, Мовенпік, це дочірня компанія бренду JJDarboven, який займається постачанням висококласного напою більш ніж 150 років поспіль, зовсім не втративши популярності та попиту. З яскравих прикладів – мелений Movenpick Classic у складі якого збалансована суміш арабіки та робусти, завдяки чому напій приємно гірчить.

Плюси:

німецька якість;

м'який смак та інтенсивний аромат;

герметична упаковка з оригінальним клапаном дегазації.

З мінусів: на жаль, на деяких пакуваннях не вказано точний регіон та місце вирощування сировини.

5. Dallmayr

Німецька кава Dallmayr славиться своєю технологією повільної та дбайливого обсмажування, завдяки чому входить у топ список лідерів з продажу кави на європейському ринку. У лінійці кавової продукції виробник пропонує десятки варіантів і це безумовно плюс. Кожен охочий зможе знайти напій, який точно відповідає всім встановленим критеріям. Наприклад, Dallmayr Prodomo Naturmild зі 100% африканської арабіки. Хоча у складі тільки бленд з арабіки, напій виходить досить міцний з високим вмістом кофеїну та яскравим ароматом. Мелена кава чудово підходить для турки, френч-пресу та чашки.

Плюси:

широкий асортимент на будь-який смак;

застосування своїх унікальних технологій;

продукція популярна, легко знайти у магазинах.

З мінусів: не деякі бленди, ціна трохи завищена.

4. Julius Meinl

У 1862 році Юліус Майнл відкрив невеликий магазинчик, де продавав необсмажені кавові зерна, або зелені, прямо в центрі Відня. Незабаром, саме Юліус, першим почав продавати власне створені купажі вже обсмаженої продукції, що неодмінно сподобалося тодішньому споживачеві. Через більш ніж 30 років наполегливої ​​праці, компанія відкриває свій перший завод з обсмажування зернової кави й відтоді продукція Julius Meinl починає асоціюватися з традиційною кавою по-віденськи. Також компанія має сертифікати, що підтверджують співпрацю з RainForest Alliance та активно підтримує стандарти споживчої культури на благо сільського господарства. Продукція упаковується в м'які пачки від 250 до 1 кг, тверді по 200 г та 3 кг, а також у капсульному вигляді.

Плюси:

запропоновано різні рівні обсмажування;

висококласна екологічно чиста сировина;

відмінне поєднання ціна/якість

З мінусів: судячи з відгуків, деякі бленди з надто виразним ступенем гіркуватості.

3. Fineberry

Трійку лідерів нашого рейтингу від Coffeeok відкриває молодий український виробник, заснований у 2018 році. Попри свою молодість, компанія чудово себе зарекомендувала і сміливо вийшла на рівень з не менш відомими брендами кави. Бренд позиціює себе як спеціаліст кавової продукції свіжого обсмажування, і це справді так! Продукція Fineberry не лежить у складах на полицях багато місяців, чому? Завдяки сучасному підходу, обсмажені зерна упаковуються в герметичні пачки та протягом кількох тижнів після обробки регулярно відправляються безпосередньо до вас на кухню. Смачна та свіжа кава кожного ранку вам забезпечена! Наприклад, зерновий Fineberry Russian Warship GFY у складі якого суміш 100% арабіки з Конго та Ефіопії, оброблена темним методом обсмажування. Особливо поціновувачам яскравого смаку сподобається легка фруктова кислинка у поєднанні з карамеллю та какао.

Плюси:

ексклюзивні сорти;

практичні упаковки, у яких можна зберігати сировину;

завжди свіже обсмажування.

З мінусів: темне обсмажування може трохи гірчити, але воно на те і темне.

2. Illy

Друге місце займає відомий багатьом бренд, який понад 70 років поспіль пропонує кожному кавоману відмінну продукцію першокласної якості. Принцип роботи, впровадження нових технологій й відмова від перероблювання другосортної сировини, стали еталоном і прикладом наслідування для інших початківців і досвідчених компаній. Асортимент італійської кави досить різноманітний і широкий, включаючи зернову, мелену та капсульну каву. Наприклад, ILLY Espresso Lungo, для любителів смакувати якомога довше. Центральноамериканська арабіка оброблена середнім типом обсмажування, надає м'якого, насиченого смаку з відтінком цитрусів і присмаком какао. Окремої уваги заслуговує дизайнерська упаковка, виконана у вигляді бляшанки, що дуже зручно в плані зберігання товару.

Плюси:

використовуються 9 сортів добірної арабіки;

для відбору сировини застосовується спектральний аналіз;

вишуканий смак та аромат.

З мінусів: ціна преміального сегмента.

1. Lavazza

Перше місце заслужено займає відома практично кожному, італійська компанія Lavazza – чудовий приклад вибору між, якісно та чудово.

Понад 120 років тому Луїджі Лавацца почав свій кавовий шлях з маленького магазину в Турині, в якому кава займала далеко не перше місце. Ця невелика лавка виросла у величезного кавового магната, продукція, експорт якої досягає на сьогодні 4000 т на рік! В асортименті товарів моносорти м'якої арабки та різних блендів на її основі, а також продумані суміші двох сортів зерен. Серед основних флагманських товарів можна назвати: Lavazza Qualita Oro (візитна картка від Лавацца з приємною кислинкою), Lavazza Crema e Aroma (чудова суміш арабіки та невеликої частки робусти), Lavazza Qualita Rossa (суміш двох сортів відмінно поєднується з молоком), Лавацца в зернах Tierra (має сертифікат Rainforest Alliance) та багато інших не менш цікавих пропозицій.

Плюси:

профіль італійського обсмажування універсальний для більшості європейців;

контроль бездоганності продукції;

каву легко відшукати в магазинах, вона дуже поширена.

З мінусів: Лавацца хочеться заварити знову і знову.

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Головні критерії доброї кави

Обираючи відповідний напій, зверніть увагу на два основні критерії:

Де вирощуються сировина. Ступінь обсмаження.

Таких критерії може бути дуже багато, але розглянемо основні з критеріїв трішки глибше.

Регіон вирощування

Смак та аромат приготованої кави залежить від ґрунту та клімату, де виростає рослина. Так, наприклад, африканські плоди мають цитрусовий відтінок, зернятка з Латинської Америки – аромати спецій та какао, а азійські – землисті нотки.

Обсмаження

Виробники можуть зернятка від світлої до темної обробки, залежно від бажаного результату на насиченості напою. Але пам'ятайте, чим темніше обсмажування, тим яскравіше відчувається гіркуватість, та зовсім втрачається кислуватість.

Обираючи каву, віддавайте перевагу перевіреним магазинами, як от Coffeeok, адже кава має бути не тільки смачна та вишукана, алей оригінальна й сертифікована.