У 2025 році міськрада Миколаєва планує витратити на догляд за зеленими зонами ₴89 млн

Миколаївські парки планують витратити 89 мільйонів гривень на утримання зелених зон та зупинок громадського транспорту в 2025 році. Фото: архів «МикВісті»

На утримання скверів, зелених зон та зупинок громадського транспорту у Центральному та Корабельному та Інгульському районах міста з бюджету у 2025 році планують витратити 89 мільйонів гривень.

Тендер оголосило комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївські парки».

До переліку робіт входить очищення територій від сміття та бруду, підмітання доріжок, видалення трави та бруду з плит, очищення газонів від опалого листя, а також зимове утримання доріжок і сходів, включно з прибиранням снігу, льоду та посипанням піщано-сольовою сумішшю.

Заплановано регулярне очищення та миття урн, догляд за деревами, чагарниками, газонами, багаторічними квітами та клумбами, а також ремонт лавок та урн.

В Центральному районі планується витратити 13,5 мільйона гривень на догляд за 22 зеленими зонами. Зокрема, до списку входять проспект Центральний з його бічними пішохідними зонами та скверами, сквер ім. Богдана Хмельницького на розі вулиць Героїв Рятувальників та проспекту Центрального, сквер «Квітковий» біля ринку «Україна», сквер ім. Антонюка, сквер «Горобиновий», сквер біля будинку вчителя. Також обслуговуватимуться сквери «Лебеді», «Садовий», зелена зона біля готелю «Миколаїв» і території вздовж Херсонського шосе, вулиць Садової, Пограничної, Ігоря Бедзая (Чкалова), Севастопольської та Ковальської.

Окрім цього, КП «Миколаївські парки» планує обслуговувати 38 зупинок громадського транспорту, виконуючи їх миття, очищення від несанкціонованих написів та регулярне прибирання.

Також 20 мільйонів гривень витратять на утримання 72 зелених зон Корабельного району у 2025 році. Серед об’єктів — сквери, зелені зони та інші публічні простори, такі як: сквер «Слави», «Солдатський», «Ольшанців», біля адміністрації району. Зелена зона біля ЗОШ №14, на об’їзній дорозі, біля лікарні №5. Сквери біля ЗОШ №40, «Маячний», «Зв’язку», «Водолій». Зелені зони вздовж вул. Океанівської, на перехресті проспекту Корабелів та вулиці Айвазовського, біля ЗОШ №47.

Утримання зелених зон в Інгульському районі міста Миколаєва обійдеться у 25,3 мільйона гривень. До переліку зелених зон входять такі популярні сквери як Сквер ім. О.С. Пушкіна, Сквер «Каштановий», Парк пам’ятка садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар», а також Сквер «Аркасівський».

Утримання в належному стані зелених зон на вулицях Центрального району (Зонування 1) заплановане на суму 25,3 мільйона гривень.

Роботи також включають регулярне прибирання сміття, підмітання доріжок, видалення трави та бруду з плит, очищення газонів від опалого листя, а також зимове утримання доріжок і сходів, яке включає прибирання снігу, льоду та посипання піщано-сольовою сумішшю.

Під час проведення робіт будуть обслуговуватися 48 зелених зон, серед яких: парк ім. 61 Комунара, сквер «Університетський», парк пам’ятка садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» (вулиця Набережна від Інгульського спуску до площі Соборної).

Також в обслуговування входить догляд за зеленими зонами на центральних вулицях міста, таких як Спаська, Пушкінська, В. Морська, а також на окремих територіях, таких як схили Південно-Бузького мосту та дамба Південно-Бузького мосту.

Скільки у місті витрачають на догляд за зеленими насадженнями?

До 2022 року, коли парки, алеї, сквери та інше перейшло у підпорядкування «Миколаївських парків», система догляду за ними була хаотичною. Цими питаннями одразу займалися і Департамент ЖКГ, а саме Управління екології, і адміністрації районів, і навіть КП «Ритуальні послуги». Саме тому міська влада вирішила передати це господарство в одні руки.

Раніше Департамент ЖКГ оголошував окремі тендери на догляд за зеленими зонами у різних районах. Лише за 2021 рік на утримання зелених зон у чотирьох районах міста витратити 27,7 мільйонів гривень. Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro. Інша проблема в тому, що витрачені кошти не завжди підкріплювались результатами. Як виявили аудитори, низка підрядників, які уклали з Департаментом ЖКГ Миколаївської міськради договори щодо благоустрою, озеленення та утримання насаджень, завищували обсяги робіт. У результаті ДЖКГ переплатив 10,7 мільйонів гривень. Про це свідчать висновки аудиту бюджету Миколаєва з 2018 року по 31 березня 2021 року, проведеного Управлінням Південного офісу Держаудитслужби. Про деталі аудиту можна почитати у матеріалі «МикВісті».

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» за 2022 рік витратило 13,7 мільйонів гривень на утримання зелених зон. Розподіл по районам:

Заводський район — 3,2 мільйони гривень,

Центральний район — 5,8 мільйонів гривень,

Корабельний район — 4,3 мільйони гривень,

Інгульський район — 326 тисяч гривень.

З січня по вересень 2023 року комунальне підприємство витратило на утримання об’єктів благоустрою 14,9 мільйонів гривень. Найбільша сума пішла на утримання парків, скверів і зелених зон у Заводському районі — 6 мільйонів 221 тисяча 100 гривень. Догляд за об’єктами у Центральному районі обійшовся в 5 мільйонів 370 тисяч 200 гривень. У Корабельному районі спрямували 1 мільйон 472 тисячі 700 гривень, в Інгульському — 1 мільйон 902 тисячі 500 гривень.

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