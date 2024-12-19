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Голова фінкомітету ВРУ заперечує масове закриття ФОПів через підвищення податків

Гетманцев заперечує масове закриття ФОПів через підвищення податків. Ілюстраційне фото: freepik.comГетманцев заперечує масове закриття ФОПів через підвищення податків. Ілюстраційне фото: freepik.com

За 11 місяців 2024 року в Україні з'явилося майже 273 тисячі фізичних осіб-підприємців. За останні два місяці новостворених ФОПів більше, ніж закритих на 7 тисяч.

Про це заявляє голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, станом на 1 грудня поточного року в Україні більше 2 мільйонів ФОПів, з них зареєстрованих у цьому році майже 273 тисячі. Це більше в порівнянні з початком на 83,6 тисяч осіб.

Він переконує, що показник зростання новостворених ФОПів перевищує показник припинених майже на 92 тисячі осіб.

«Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу», — написав нардеп.

Слід зазначити, що з початку року в Миколаївській області зареєструвались 7 тисяч 105 фізичних осіб-підприємців, при цьому, 4 тисячі 865 підприємців припинили діяльність.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків. Як повідомлялось, закон про підвищення податків набув чинності 1 грудня 2024 року.

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