Шмигаль розповів, де Україна братиме кошти наступного року на невійськові потреби
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- Альона Коханчук
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18:19, 24 грудня, 2024
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Україна у наступному році планує залучити понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що Україна хоче також отримати кошти від заморожених російських активів. Наразі ж понад 16 мільярдів євро отримала Україна від ЄС за програмою Ukraine Facility.
«Майже 5,4 мільярда доларів — за програмою співпраці з МВФ. Пройшли вже шостий перегляд програми, і вчора Україні перерахували новий фінансовий транш», — зазначив Денис Шмигаль.
Також він додав, що пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 мільярдів доларів. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів.
Нагадаємо, що Україна отримала 1,1 мільярда доларів від МВФ. Ці кошти підуть на фінансування критичних видатків бюджету.
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