Шмигаль розповів, де Україна братиме кошти наступного року на невійськові потреби

Україна у наступному році планує залучити понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Україна у наступному році планує залучити понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україна хоче також отримати кошти від заморожених російських активів. Наразі ж понад 16 мільярдів євро отримала Україна від ЄС за програмою Ukraine Facility.

«Майже 5,4 мільярда доларів — за програмою співпраці з МВФ. Пройшли вже шостий перегляд програми, і вчора Україні перерахували новий фінансовий транш», — зазначив Денис Шмигаль.

Також він додав, що пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 мільярдів доларів. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів.

Нагадаємо, що Україна отримала 1,1 мільярда доларів від МВФ. Ці кошти підуть на фінансування критичних видатків бюджету.