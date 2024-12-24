  • вівторок

    24 грудня, 2024

  • 4.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 4.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Шмигаль розповів, де Україна братиме кошти наступного року на невійськові потреби

Україна у наступному році планує залучити понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Фото: Telegram-канал Дениса ШмигаляУкраїна у наступному році планує залучити понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Україна у наступному році планує залучити понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україна хоче також отримати кошти від заморожених російських активів. Наразі ж понад 16 мільярдів євро отримала Україна від ЄС за програмою Ukraine Facility.

«Майже 5,4 мільярда доларів — за програмою співпраці з МВФ. Пройшли вже шостий перегляд програми, і вчора Україні перерахували новий фінансовий транш», — зазначив Денис Шмигаль.

Також він додав, що пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 мільярдів доларів. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів.

Нагадаємо, що Україна отримала 1,1 мільярда доларів від МВФ. Ці кошти підуть на фінансування критичних видатків бюджету.

Останні новини про: Бізнес та економіка

На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових
Найближчим часом планують закритися 27% українських ФОПів
У Миколаєві на аукціоні продають комплекс будівель за ₴39,5 млн — на території є вантажне відділення Нової пошти
Реклама

Читайте також:

новини

Кібератака росіян на держреєстри: у Мін‘юсті розказали, чи можна зареєструвати шлюб в Миколаєві

Володимир Коваль
новини

В Мін‘юсті кажуть, що на відновлення реєстрів потрібно 2 тижні

Володимир Коваль
новини

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

Володимир Коваль
новини

На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових

Катерина Середа
новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська

Останні новини про: Бізнес та економіка

У Миколаєві на аукціоні продають комплекс будівель за ₴39,5 млн — на території є вантажне відділення Нової пошти
Найближчим часом планують закритися 27% українських ФОПів
На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових

На Миколаївщині не скасовуватимуть комендантську годину на Новий рік

Через атаку FPV-дрона на Миколаївщині загорівся автомобіль

2 години тому

«Зимовий джаз при свічках»: жителів та гостей Миколаєва запрошують на концерт

Головне сьогодні