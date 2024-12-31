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З 1 січня ціна на газ для побутових споживачів не зміниться

З наступного року ціна на газ для побутових споживачів не зміниться. Ілюстраційне фото: Mateusz FeliksikЗ наступного року ціна на газ для побутових споживачів не зміниться. Ілюстраційне фото: Mateusz Feliksik

В Україні жодних змін тарифів на газ для населення не планується.

Про це заявила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 31 грудня.

Зазначається, що засоби масової інформації поширюють неправдиву інформацію про збільшення ціни на газ. Рішення про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів.

«Тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон», — зазначив голова нацкомісії з питань енергетики Юрій Власенко.

Також нагадали, що 30 грудня ухвалили нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».  Ці тарифи враховують припинення транзиту російського газу через територію України, яке планується з 1 січня 2025 року.

Раніше повідомляли, що в Україні з 2025 року транспортування газу для внутрішніх споживачів подорожчає на 305% через відсутність транзиту.

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