У 2024 році на Миколаївщині філіжанка кави в середньому коштувала 32 грн, — Опендатабот

Кав'ярня «Альтернатива» в Одесі. Архівне фото: «МикВісті»

На Миколаївщині у 2024 році чашка еспресо коштувала в середньому 32 гривні, що трохи вище середньої вартості по Україні. Найдорожча філіжанка кави на Одещині, найдешевша — на Сумщині та Хмельниччині.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот.

Зазначається, що середня ціна за чашку по Україні становила 31 гривню, що на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Тоді кава коштувала 28 гривень. Загалом еспресо подорожчало у 1,7 рази від початку повномасштабної війни. А саме, з 19 гривень у 2021 році до 33 гривень на кінець 2024 року.

Індекс еспресо по Україні. Інфографіка: Опендатабот

Найдорожче еспресо можна випити на Одещині — 40 гривень за філіжанку, за 39 гривень — на Львівщині, за 37 гривень — на Волині.

Найдешевша кава на Хмельниччині та Сумщині всього 28 гривень.

При цьому, найзначніше подорожчання зафіксували на Вінниччині — на 29%, і становить 31 гривень за чашку. При цьому на Харківщині вартість порції еспресо залишилась без змін — 34 гривень.

Індекс еспресо по Україні. Інфографіка: Опендатабот

Слід зазначити, що індекс еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

Нагадаємо, що торік Миколаївщина стала лідером серед регіонів України за рівнем інфляції, який склав 9,9%.