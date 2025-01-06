  • понеділок

    6 січня, 2025

  • 6.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 6.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У 2024 році на Миколаївщині філіжанка кави в середньому коштувала 32 грн, — Опендатабот

Кав'ярня «Альтернатива» в Одесі. Архівне фото «МикВісті»Кав'ярня «Альтернатива» в Одесі. Архівне фото: «МикВісті»

На Миколаївщині у 2024 році чашка еспресо коштувала в середньому 32 гривні, що трохи вище середньої вартості по Україні. Найдорожча філіжанка кави на Одещині, найдешевша — на Сумщині та Хмельниччині.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот.

Зазначається, що середня ціна за чашку по Україні становила 31 гривню, що на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Тоді кава коштувала 28 гривень. Загалом еспресо подорожчало у 1,7 рази від початку повномасштабної війни. А саме, з 19 гривень у 2021 році до 33 гривень на кінець 2024 року.

Індекс еспресо по Україні. Інфографіка: ОпендатаботІндекс еспресо по Україні. Інфографіка: Опендатабот

Найдорожче еспресо можна випити на Одещині — 40 гривень за філіжанку, за 39 гривень — на Львівщині, за 37 гривень — на Волині.

Найдешевша кава на Хмельниччині та Сумщині всього 28 гривень. 

При цьому, найзначніше подорожчання зафіксували на Вінниччині — на 29%, і становить 31 гривень за чашку. При цьому на Харківщині вартість порції еспресо залишилась без змін — 34 гривень.

Індекс еспресо по Україні. Інфографіка: ОпендатаботІндекс еспресо по Україні. Інфографіка: Опендатабот

Слід зазначити, що індекс еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

Нагадаємо, що торік Миколаївщина стала лідером серед регіонів України за рівнем інфляції, який склав 9,9%. 

Останні новини про: Бізнес та економіка

Рівень інфляції на Миколаївщині торік становив 9,9% — це найвищий показник по Україні
«Не на часі»: Кім пояснив, чому призупинили будівництво дороги в обʼїзд Миколаєва
«Має бути у 10 разів більше»: миколаївський Центр зайнятості працевлаштував понад 5 тисяч осіб
Реклама

Читайте також:

новини

«Військовий туризм»: Кім анонсував запуск нових маршрутів на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

В ОВА шукають ще одного партнера, що допоможе реалізовувати проєкти на Миколаївщині: «Першочергово це Америка»

Юлія Бойченко
новини

64% школярів навчаються очно або змішано у Миколаївській області — Кім хоче збільшити цей показник

Юлія Бойченко
новини

Кім про план відновлення економіки на Миколаївщині після війни: «Створимо 60 великих підприємств»

Юлія Бойченко
новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Бізнес та економіка

«Має бути у 10 разів більше»: миколаївський Центр зайнятості працевлаштував понад 5 тисяч осіб
«Не на часі»: Кім пояснив, чому призупинили будівництво дороги в обʼїзд Миколаєва
Рівень інфляції на Миколаївщині торік становив 9,9% — це найвищий показник по Україні

У Миколаєві невідомі підпалили будівлю суду

Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався, — Зеленський про корупцію в країні

Звалище історії. Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?

Головне сьогодні