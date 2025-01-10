В Україні допомога з безробіття зросла до ₴8 тисяч

Трудова книжка. Ілюстративне фото: Рexels

З 1 січня 2025 року Державна служба зайнятості збільшила максимальний розмір допомоги з безробіття до восьми тисяч гривень.

Як повідомили у відомстві, зміни пов’язані зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, яка з початку року становить вісім тисяч гривень.

Також зросли компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Зокрема, для осіб І групи — до 120 тисяч гривень (15 мінімальних заробітних плат). А для осіб ІІ групи — до 80 тисяч гривень (10 мінімальних заробітних плат).

Зазначається, що у 2024 році завдяки таким програмам вдалося працевлаштувати дві тисячі людей з інвалідністю. Загальна сума компенсацій роботодавцям склала 130 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що станом на 1 листопада 2024 року на обліку у центрі зайнятості Миколаєва перебували 715 безробітних.