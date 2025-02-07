На дорогах та в громадах Миколаївщини хочуть встановити камери відеоспостереження по аналогії з «Безпечним містом»

Система відеонагляду «Безпечне місто», яка працює у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині планують створити ситуаційний центр, який об’єднає камери відеоспостереження області в єдину систему моніторингу.

Відповідне рішення обговорили на засіданні комісії Миколаївської обласної ради з питань ЖКГ, пишуть «МикВісті».

Для реалізації проєкту передбачено збільшення статутного капіталу КП «Миколаївська обласна варта» на 12 мільйонів гривень. Кошти були виділені за розпорядженням начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Новий підрозділ відповідатиме за моніторинг безпеки на основних дорогах та в територіальних громадах області, які не мають можливості впроваджувати власні системи відеоспостереження. Камери будуть об’єднані в єдину мережу з аналізом даних у режимі реального часу.

Заступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов зазначив, що подібні системи підвищують ефективність розкриття злочинів. Він навів приклад, коли завдяки камерам вдалося швидко знайти водія маршрутки, який збив дитину в Лупаревому.

— З досвіду використання системи «Безпечне місто» та аналогічних проєктів видно, що вони суттєво підвищують ефективність розкриття злочинів, зокрема кримінальних. Наприклад, у Лупаревому, коли маршрутка збила людину, завдяки камерам вдалося оперативно встановити водія. Саме тому на базі комунального підприємства створюється спеціальний підрозділ, який працюватиме на рівні області. Миколаїв уже охоплений такими системами і продовжує їх розвивати за рахунок міського бюджету, а от територіальні громади та основні дороги, які не мають власних ресурсів, будуть інтегровані в обласну мережу. Передбачено закупівлю серверного обладнання та створення захищених каналів передачі даних, адже використовувати звичайні системи для цього неможливо. Окрім камер, система охоплюватиме й інші засоби моніторингу, зокрема від ДСНС. Також для її розвитку залучатимуть донорське фінансування, — сказав він.

Голова комісії обласної ради Олександр Мосін додав, що необхідно інтегрувати до системи не лише камери, встановлені громадами, а й приватні системи відеоспостереження. Це дозволить розширити мережу без додаткових бюджетних витрат.

Як працює «Безпечне місто» у Миколаєві?

Загалом реалізація проєкту «Безпечне місто» розпочалася у 2020 році та має завершитись у 2025 році. Впродовж 2023-2025 років планується побудувати чотири черги системи відеонагляду та облаштувати 270 ділянок у різних районах міста

На початку 2024 року у поліції Миколаєва повідомили, що кількість камер відеоспостереження на вулицях міста є недостатньою. Наразі на півмільйонне місто встановлено всього 230 камер відеонагляду.

На встановлення камер за програмою «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році виділили 32,4 мільйона гривень. Прогнозується, що готовність проєкту у кінці року становитиме 75%. У вересні 2024 році депутати Миколаївської міської ради збільшили на 20 мільйонів гривень фінансування програми «Безпечне місто».

На розвиток системи відеоспостереження в рамках програми «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2025 році планують спрямувати 49 мільйонів гривень.

Крім того з січня 2025 року миколаївці та підприємці тепер також можуть підключати свої приватні камери до системи відеоспостереження «Безпечне місто».