Чому ручна помпа — ідеальне рішення для дому та офісу?

Проблема з розливом питної води з великих бутлів знайома багатьом. Купівля кулера для будинку або маленького офісу не завжди доречна. На допомогу в цьому випадку прийде ручна помпа для бутельованої води. Аксесуар має компактний розмір, доступну вартість і дає змогу легко набирати воду. При цьому нахиляти або перевертати важкий бутель не потрібно — з пристроєм під силу впоратися навіть дітям.

Особливості пристроїв механічного типу, їхні переваги

Такий різновид надягають на бутель, а для викачування води натискають на ручку або важіль. Механізм простий у використанні, не потребує особливого догляду. Працює механічна помпа для води завдяки маленькій насосній системі — її потужності достатньо для виштовхування води.

Конструкція складається з мінімальної кількості елементів, завдяки чому механічну помпу не потрібно регулярно очищати. Догляду потребують лише трубки, якими надходить вода з бутля. За умови дбайливої експлуатації механізм прослужить довгі роки. Важливими перевагами помп для роздачі води механічного типу є:

економічність;

гарантована безпека;

невеликий розмір;

зручність у зберіганні та переміщенні з місця на місце;

простота у використанні;

немає переливу води на підлогу, особливо якщо є діти;

доступна ціна.

Помпу не потрібно підключати до джерела електроживлення — подача води здійснюється за рахунок фізичної сили людини. Також є додатковий девайс, який спрощує роботу з кількістю води.

З чого складається ручна помпа для води

Основні складові конструкції ручної помпи для бутильованої води:

насос (всмоктувальний механізм);

кнопка для подачі води;

два патрубки;

адаптер для фіксації на бутлі;

фіксуюче кільце.

Кількість елементів, їх дизайн, колір та інші характеристики можуть варіюватися залежно від моделі. Наприклад, деякі механічні помпи додатково обладнані спеціальною ручкою для зручності транспортування.

Що краще обрати: механічну або електричну помпу?

Вибір моделі помпи є індивідуальним рішенням. Обидва варіанти виробу виготовляють із харчової пластмаси високої якості. Цей матеріал екологічний, не змінює склад і смак води. Бюджетними є механічні помпи, оскільки вони мають обмежений набір опцій. Електричні різновиди більш функціональні. Тривалість служби за належного догляду в обох варіантів досить довга. Головне – обрати помпу, яка відповідатиме усім важливим потребам.