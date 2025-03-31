Нідерланди нададуть €500 млн на дрони для України

Фото із сайту Міноборони Нідерландів

Нідерланди оголосили про виділення 500 мільйонів євро на проєкт створення безпілотників для України, аби підтримати її у боротьбі проти російської агресії.

Про це стало відомо з повідомлення Міністерства оборони Нідерландів.

500 мільйонів євро — це частина пакета швидкого фінансування в розмірі 2 мільярди євро, який заплановано до виділення у 2025 році. Цю інформацію підтвердили міністр оборони Рубен Брекельманс та державний секретар оборони Гейс Туйнман під час їхнього візиту до України.

Рубен Брекельманс наголосив, що проєкт безпілотників відіграватиме ключову роль на полі бою та допомагатиме зберегти життя. Також він підкреслив, що надана підтримка сприятиме зміцненню позицій України як на передовій, так і в дипломатичних перемовинах.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів ухвалив рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.