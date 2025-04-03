Україна отримає $432 млн на ремонт доріг та мостів

Україна отримає 432 мільйони доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури. Фото: Міністерство розвитку громад

Україна отримає 432 мільйони доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури

Відповідні угоди були підписані в Києві між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Світовим банком в межах проєкту DRIVE, повідомили у міністерстві.

Зазначається, що Україна отримає перший транш для реалізації проєкту вже цього місяця. Загалом в рамках проєкту передбачене залучення фінансування в розмірі 432 мільйони доларів.

Як зазначають у Міністерстві розвитку громад, головна мета фінансування — це відновлення транспортної інфраструктури. Проєкт передбачає капітальний ремонт автомобільних доріг і мостів у 19 регіонах України, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також надання технічної допомоги та управління проєктами. Всі проєкти планують реалізувати протягом 2025-2028 років.

Основні три напрямки проєкту:

підтримка національної мережі доріг — 270,48 мільйонів доларів, за які буде здійснено ремонт доріг і мостів, їхнє утримання, капітальні роботи, підтримка проєктування та нагляд за будівництвом. Ще 90 мільйонів доларів піде на реформування автомобільних доріг і транспортної галузі.

39 мільйонів доларів — встановлення аварійних модульних дорожніх мостів та кліматично-розумне збереження ключових ланок дорожньої мережі.

технічна допомога та управління проєктами —10 мільйонів доларів.

Україна отримає 432 мільйони доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури. Фото: Міністерство розвитку громад Україна отримає 432 мільйони доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури. Фото: Міністерство розвитку громад

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України спрямує 5,2 мільярда гривень на ремонт та утримання доріг у фронтових і прифронтових регіонах. Кошти отримають Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, а також обласні адміністрації.