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Україна отримає $432 млн на ремонт доріг та мостів

Україна отримає 432 мільйони доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури. Фото: Міністерство розвитку громадУкраїна отримає 432 мільйони доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури. Фото: Міністерство розвитку громад

Україна отримає 432 мільйони доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури

Відповідні угоди були підписані в Києві між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Світовим банком в межах проєкту DRIVE, повідомили у міністерстві.

Зазначається, що Україна отримає перший транш для реалізації проєкту вже цього місяця. Загалом в рамках проєкту передбачене залучення фінансування в розмірі 432 мільйони доларів.

Як зазначають у  Міністерстві розвитку громад, головна мета фінансування — це відновлення транспортної інфраструктури. Проєкт передбачає капітальний ремонт автомобільних доріг і мостів у 19 регіонах України, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також надання технічної допомоги та управління проєктами. Всі проєкти планують реалізувати протягом 2025-2028 років.

Основні три напрямки проєкту:

  • підтримка національної мережі доріг — 270,48 мільйонів доларів, за які буде здійснено ремонт доріг і мостів, їхнє утримання, капітальні роботи, підтримка проєктування та нагляд за будівництвом. Ще 90 мільйонів доларів піде на реформування автомобільних доріг і транспортної галузі.
  • 39 мільйонів доларів — встановлення аварійних модульних дорожніх мостів та кліматично-розумне збереження ключових ланок дорожньої мережі.
  • технічна допомога та управління проєктами —10 мільйонів доларів.
Україна отримає 432 мільйони доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури. Фото: Міністерство розвитку громадУкраїна отримає 432 мільйони доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури. Фото: Міністерство розвитку громад
Україна отримає 432 мільйони доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури. Фото: Міністерство розвитку громадУкраїна отримає 432 мільйони доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури. Фото: Міністерство розвитку громад

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України спрямує 5,2 мільярда гривень на ремонт та утримання доріг у фронтових і прифронтових регіонах. Кошти отримають Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, а також обласні адміністрації.

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