Зерно з Молдови вперше доставили залізницею до порту Одещини
- Світлана Іванченко
20:52, 15 серпня, 2025
До порту Чорноморськ на Одещині вперше прибув вантаж зерна з Молдови новим залізничним маршрутом. Партія обсягом 4,5 тисячі тонн далі вирушить до місця призначення морем.
В «Укрзалізниці» зазначають, що запуск цього сполучення став результатом співпраці українських та молдовських залізничників.
«Запуск цього маршруту — результат злагодженої роботи залізничників України та Молдови. Він відкриває нові логістичні можливості, підтримує стабільність аграрного експорту навіть у складні часи та зміцнює партнерство між країнами», — йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що тепер українські порти отримали ще один канал для прийому вантажів із-за кордону, що дозволить збільшити обсяги перевезень.
«Укрзалізниця продовжує шукати та впроваджувати нові транспортні рішення, щоби залишатися надійним мостом між виробниками, портами та світовими ринками», — наголосили у компанії.
