  пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 23.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 23.4° Переважно ясно

Зерно з Молдови вперше доставили залізницею до порту Одещини

«Укрзалізниця» вперше доставила збіжжя з Молдови до порту Одещини. Ілюстративне фото: ДП Морськи́й порт «Чорноморськ»«Укрзалізниця» вперше доставила збіжжя з Молдови до порту Одещини. Ілюстративне фото: ДП Морськи́й порт «Чорноморськ»

До порту Чорноморськ на Одещині вперше прибув вантаж зерна з Молдови новим залізничним маршрутом. Партія обсягом 4,5 тисячі тонн далі вирушить до місця призначення морем.

В «Укрзалізниці» зазначають, що запуск цього сполучення став результатом співпраці українських та молдовських залізничників.

«Запуск цього маршруту — результат злагодженої роботи залізничників України та Молдови. Він відкриває нові логістичні можливості, підтримує стабільність аграрного експорту навіть у складні часи та зміцнює партнерство між країнами», — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що тепер українські порти отримали ще один канал для прийому вантажів із-за кордону, що дозволить збільшити обсяги перевезень. 

«Укрзалізниця продовжує шукати та впроваджувати нові транспортні рішення, щоби залишатися надійним мостом між виробниками, портами та світовими ринками», — наголосили у компанії.

Раніше повідомлялось, що катарська компанія QTerminals поновлює концесію спеціалізованого морського порту «Ольвія» у Миколаєві.

