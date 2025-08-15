Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Документ підписали заступник директор компанії «Кютерміналз Ольвія» Руслан Олейник, в.о. Головного виконавчого директора QTerminals Чарльз Мібі та Міністра розвитку громад і територій України Андрій Кашуба. Фото: Мінрозвитку

Катарська компанія QTerminals поновлює концесію спеціалізованого морського порту «Ольвія» у Миколаєві.

Відповідну угоду підписали три сторони: Міністерство розвитку громад та територій України, компанія «Кютерміналз Ольвія» та катарська компанія QTerminals.

У коментарі «МикВісті» директор порту «Ольвія» Руслан Олейник пояснив, що наразі не йдеться про відновлення роботи порту, оскільки поновлення концесії — лише процедурне рішення.

— Це меморандум про те, що закінчений договір буде відновлений у зв'язку з ухваленням закону №7508. Ми зараз говоримо виключно про документообіг. Адже як може порт відкрити роботу, якщо в нас закритий канал і нічого не розміновано? Ніяк. Тому зараз це суто бюрократичні дії, які ми чекали три роки. На цьому етапі це нічого не змінює для міста, крім того, що нам лише треба привести концесійний договір у відповідність сьогоднішнім реаліям, — пояснив Руслан Олейник.

В міністерстві додали, що з жовтня 2025 року набирає чинності закон «Про публічно-приватне партнерство» №4510-ІХ. Він зокрема дозволить змінювати умови концесійного договору через форс-мажорні обставини. Тобто сторони зможуть за потреби тимчасово призупинити дію концесії, змінити фінансові умови, вирішити соціальні питання, пов'язані з працівниками підприємства.

Руслан Олейник уточнив, що в контексті концесії порту «Ольвія» такі зміни ще не обговорювались, однак такі плани є.

— Тільки починаємо над цим працювати. Тому що раніше не було законодавчої бази і механізм був передбачений лише через арбітражний суд. Це дуже довго і дорого. Процедурно дуже довго, тому це нікого не влаштовувало. Але зараз вже відкриті інші механізми, — пояснив Руслан Олійник.

Директор порту «Ольвія» Руслан Олейник, фото: Руслан Олейник/Facebook

Він також додав, що порт «Ольвія» не поновлювати свою роботу до моменту відкриття морського коридору у Миколаївській області.

— Під час війни — ні. Поки не буде відкрите судопоставо, ні один порт у нас не запрацює, — уточнив Руслан Олейник.

Нагадаємо, миколаївський порт «Ольвія» передали у концесію на 35 років катарській компанії QTerminals 20 серпня 2020 року.

Натомість катарська компанія має вкладати гроші в розвиток порту й Миколаєва, зберігати робочі місця для працівників порту та сплачувати гроші державі за користування портом. Але цей проєкт наразі призупинено через повномасштабне вторгнення Росії.

Передбачалося, що катарська компанія має інвестувати в інфраструктуру Миколаєва 80 мільйонів гривень. А також — побудувати підземний тунель у Корабельному районі: під залізничними коліями, щоб вантажівки в'їжджали на територію морського спеціалізованого порту «Ольвія».