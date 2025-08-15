Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 29.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Документ підписали заступник директор компанії «Кютерміналз Ольвія» Руслан Олейник, в.о. Головного виконавчого директора QTerminals Чарльз Мібі та Міністра розвитку громад і територій України Андрій Кашуба. Фото: МінрозвиткуДокумент підписали заступник директор компанії «Кютерміналз Ольвія» Руслан Олейник, в.о. Головного виконавчого директора QTerminals Чарльз Мібі та Міністра розвитку громад і територій України Андрій Кашуба. Фото: Мінрозвитку

Катарська компанія QTerminals поновлює концесію спеціалізованого морського порту «Ольвія» у Миколаєві.

Відповідну угоду підписали три сторони: Міністерство розвитку громад та територій України, компанія «Кютерміналз Ольвія» та катарська компанія QTerminals.

У коментарі «МикВісті» директор порту «Ольвія» Руслан Олейник пояснив, що наразі не йдеться про відновлення роботи порту, оскільки поновлення концесії — лише процедурне рішення. 

— Це меморандум про те, що закінчений договір буде відновлений у зв'язку з ухваленням закону №7508. Ми зараз говоримо виключно про документообіг. Адже як може порт відкрити роботу, якщо в нас закритий канал і нічого не розміновано? Ніяк. Тому зараз це суто бюрократичні дії, які ми чекали три роки. На цьому етапі це нічого не змінює для міста, крім того, що нам лише треба привести концесійний договір у відповідність сьогоднішнім реаліям, — пояснив Руслан Олейник.

Привіт! Я — Юлія Бойченко, авторка цього матеріалу.

Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті.

Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті.

Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її.

Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Юлія Бойченко

В міністерстві додали, що з жовтня 2025 року набирає чинності закон «Про публічно-приватне партнерство» №4510-ІХ. Він зокрема дозволить змінювати умови концесійного договору через форс-мажорні обставини. Тобто сторони зможуть за потреби тимчасово призупинити дію концесії, змінити фінансові умови, вирішити соціальні питання, пов'язані з працівниками підприємства.

Руслан Олейник уточнив, що в контексті концесії порту «Ольвія» такі зміни ще не обговорювались, однак такі плани є. 

— Тільки починаємо над цим працювати. Тому що раніше не було законодавчої бази і механізм був передбачений лише через арбітражний суд. Це дуже довго і дорого. Процедурно дуже довго, тому це нікого не влаштовувало. Але зараз вже відкриті інші механізми, — пояснив Руслан Олійник.

Директор порту «Ольвія» Руслан Олейник, фото: Руслан Олейник/FacebookДиректор порту «Ольвія» Руслан Олейник, фото: Руслан Олейник/Facebook

Він також додав, що порт «Ольвія» не поновлювати свою роботу до моменту відкриття морського коридору у Миколаївській області. 

— Під час війни — ні. Поки не буде відкрите судопоставо, ні один порт у нас не запрацює, — уточнив Руслан Олейник

Нагадаємо, миколаївський порт «Ольвія» передали у концесію на 35 років катарській компанії QTerminals 20 серпня 2020 року. 

Натомість катарська компанія має вкладати гроші в розвиток порту й Миколаєва, зберігати робочі місця для працівників порту та сплачувати гроші державі за користування портом. Але цей проєкт наразі призупинено через повномасштабне вторгнення Росії.

Передбачалося, що катарська компанія має інвестувати в інфраструктуру Миколаєва 80 мільйонів гривень.  А також — побудувати підземний тунель у Корабельному районі: під залізничними коліями, щоб вантажівки в'їжджали на територію морського спеціалізованого порту «Ольвія».

Останні новини про: Бізнес та економіка

На Миколаївщині майже втричі менше будівельних компаній, ніж на Одещині
На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні
В український бюджет перерахують ₴2,6 млрд, стягнених з онлайн-казино «Pin-Up»
Реклама

Читайте також:

новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
новини

План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа

Аліса Мелік-Адамян
новини

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

В український бюджет перерахують ₴2,6 млрд, стягнених з онлайн-казино «Pin-Up»
На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні
На Миколаївщині майже втричі менше будівельних компаній, ніж на Одещині

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

2 години тому

«Путін — воєнний злочинець»: Аляска вийшла на мітинг проти приїзду президента Росії

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay