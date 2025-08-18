За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську

Колишній дитсадок у Первомайську реконструюють під центр для жертв домашнього та гендерного насильства. Фото: ілюстративне Миколаївська міськрада

У Первомайську будівлю колишнього дитсадка №4 «Дельфін» на вулиці Корабельна, 8-а переобладнають під центр для постраждалих від домашнього та гендерного насильства.

Вартість робіт становить 14 мільйонів 46 тисяч 420 гривень, про це свідчать дані Prozorro.

Первомайський центр соціальних служб оголосив тендер, прийом пропозицій триває до 30 серпня, а аукціон запланований на 1 вересня. Завершити реконструкцію підрядник має до 24 лютого 2026 року.

Проєкт охоплює будівельні роботи, заміну систем опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації та електромереж. У будівлі встановлять нове обладнання, пожежну сигналізацію, систему оповіщення та відеонагляду.

Гарантійний строк експлуатації об’єкта становитиме 10 років з моменту його прийняття замовником.

Нагадаємо, що у 2024 році у Миколаєві відкрили притулок, в якому жертви домашнього чи гендерно насильства можуть отримати комплексну допомогу та прихисток.