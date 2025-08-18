Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Кулеба відзвітував, що морським коридором за два роки перевезли 137 млн тонн вантажів

Порт «Чорноморськ». Ілюстративне фото: gmk.centerПорт «Чорноморськ». Ілюстративне фото: gmk.center

За два роки роботи Українського морського коридору ним пройшло понад 5300 суден, які доставили 137 мільйонів тонн вантажів. Із них більш ніж 84 мільйони тонн становить аграрна продукція.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. 

За його словами, українське зерно, олія, кукурудза та ячмінь нині постачаються до 54 країн світу — від Європи до Азії та Африки. Для багатьох ринків, зокрема Північної Африки, цей маршрут залишається єдиним економічно доступним способом доставки.

— Ми добре розуміємо ціну роботи коридору. Сотні об’єктів портової інфраструктури були пошкоджені, постраждали судна й люди. Попри це, він продовжує працювати. Це символ стійкості України на морі, — зазначив Олексій Кулеба

Він подякував портовикам, військовим, ГУР, ВМС та захисникам острова Зміїний за щоденну роботу, що гарантує безпеку перевезень.

Нагадаємо, що портові оператори Одеси та Чорноморська звернулися до уряду зі скаргою на нерівні умови залізничних перевезень вантажів, які створює АТ «Укрзалізниця».

За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську

У Миколаєві відремонтують операційний блок військового госпіталю за майже ₴11 млн

6 годин тому

У Миколаєві провели обстеження скандальної недобудови на Намиві: на неї знову з’явилися плани

Альона Коханчук

