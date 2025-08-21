Американська нафтова компанія розширює бізнес у Росії попри санкції

Компанія «Weatherford». Фото: Getty images

Американська нафтосервісна компанія Weatherford International нарощує діяльність у Росії, попри нові санкції США, спрямовані на обмеження доходів Кремля від експорту нафти.

Про це повідомляє Financial Times.

За підсумками першого півріччя 2025 року частка виручки компанії в Росії становила 7% від загальної суми у $2,4 млрд. Це на 5% більше, ніж було торік. Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), на кінець червня активи Weatherford у РФ досягли відмітки в $332 млн, тоді як на кінець 2024 року вони становили $233 млн.

Журналісти Financial Times знайшли близько 100 вакансій, розміщених компанією в Росії після введення нових санкцій у лютому. Це свідчить про те, що американські підрозділи продовжують надавати критично важливі обладнання та послуги для російського нафтового сектору і після повномасштабного вторгнення.

Санкції, ухвалені адміністрацією Джо Байдена та запроваджені Дональдом Трампом, забороняють надання американських сервісів із видобутку та виробництва нафти будь-яким структурам у Росії.

Для порівняння, конкуренти Weatherford — Baker Hughes і Halliburton — залишили російський ринок ще у 2022 році, продавши активи місцевим менеджерам. Водночас найбільша у світі сервісна компанія SLB (Schlumberger) і надалі працює в РФ.

Конгресмен-демократ Ллойд Доггетт розкритикував дії компаній, заявивши, що вони «мають на руках кров», допомагаючи Кремлю фінансувати війну проти України.

У Weatherford відмовилися коментувати свою роботу в Росії. Водночас SLB наголошує, що її діяльність нібито відповідає новим санкційним вимогам. Але насправді російський підрозділ компанії лише з кінця лютого розмістив понад 380 вакансій.

Згідно з корпоративними документами, російський підрозділ Weatherford з 2022 по 2024 рік збільшив валовий прибуток на 61% — до 9,44 млрд рублів ($118 млн), а виторг зріс на майже 30% — до 25,7 млрд рублів, головним чином за рахунок сервісних послуг.

У Мінфіні США наголосили, що «дуже серйозно ставляться до будь-яких підозр у порушенні санкцій», проте конкретні звинувачення поки не коментують.

