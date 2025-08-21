Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    22 серпня, 2025

  • 22.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 22.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Американська нафтова компанія розширює бізнес у Росії попри санкції

Компанія «Weatherford». Фото: Getty imagesКомпанія «Weatherford». Фото: Getty images

Американська нафтосервісна компанія Weatherford International нарощує діяльність у Росії, попри нові санкції США, спрямовані на обмеження доходів Кремля від експорту нафти.

Про це повідомляє Financial Times.

За підсумками першого півріччя 2025 року частка виручки компанії в Росії становила 7% від загальної суми у $2,4 млрд. Це на 5% більше, ніж було торік. Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), на кінець червня активи Weatherford у РФ досягли відмітки в $332 млн, тоді як на кінець 2024 року вони становили $233 млн.

Журналісти Financial Times знайшли близько 100 вакансій, розміщених компанією в Росії після введення нових санкцій у лютому. Це свідчить про те, що американські підрозділи продовжують надавати критично важливі обладнання та послуги для російського нафтового сектору і після повномасштабного вторгнення.

Реклама

Санкції, ухвалені адміністрацією Джо Байдена та запроваджені Дональдом Трампом, забороняють надання американських сервісів із видобутку та виробництва нафти будь-яким структурам у Росії.

Для порівняння, конкуренти Weatherford — Baker Hughes і Halliburton — залишили російський ринок ще у 2022 році, продавши активи місцевим менеджерам. Водночас найбільша у світі сервісна компанія SLB (Schlumberger) і надалі працює в РФ.

Конгресмен-демократ Ллойд Доггетт розкритикував дії компаній, заявивши, що вони «мають на руках кров», допомагаючи Кремлю фінансувати війну проти України.

У Weatherford відмовилися коментувати свою роботу в Росії. Водночас SLB наголошує, що її діяльність нібито відповідає новим санкційним вимогам. Але насправді російський підрозділ компанії лише з кінця лютого розмістив понад 380 вакансій.

Згідно з корпоративними документами, російський підрозділ Weatherford з 2022 по 2024 рік збільшив валовий прибуток на 61% — до 9,44 млрд рублів ($118 млн), а виторг зріс на майже 30% — до 25,7 млрд рублів, головним чином за рахунок сервісних послуг.

У Мінфіні США наголосили, що «дуже серйозно ставляться до будь-яких підозр у порушенні санкцій», проте конкретні звинувачення поки не коментують.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у Сполучених Штатах відновили програму створення нової ракети-перехоплювача для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Роботи зупинили у 2024 році, нині ж їх знову профінансували.

Останні новини про: США

У США відновлюють розробку нової ракети для Patriot
США і ЄС уклали торговельну угоду: мита на автомобілі та автозапчастини знизять до 15%
Трамп дорікнув Байдену за заборону Україні атакувати Росію та пообіцяв «цікаві часи»
Реклама

Читайте також:

новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
новини

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині від початку року сталося більше 3 тисяч пожеж: «Люди підпалюють стерню, а вітер розносить вогонь»

Юлія Бойченко
новини

Ще 2 КП Миколаєва пройшли «перевірку доброчесності», але публічно звіти аудиторів недоступні

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: США

Трамп дорікнув Байдену за заборону Україні атакувати Росію та пообіцяв «цікаві часи»
США і ЄС уклали торговельну угоду: мита на автомобілі та автозапчастини знизять до 15%
У США відновлюють розробку нової ракети для Patriot

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

7 годин тому

У Миколаєві мешканці будинку після пожежі понад тиждень без газу: компанія наполягає, щоб ОСББ взяло мережі на баланс

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay