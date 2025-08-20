У США відновлюють розробку нової ракети для Patriot

У Сполучених Штатах відновили програму створення нової ракети-перехоплювача для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Роботи зупинили у 2024 році, нині ж їх знову профінансували.

За даними військового оглядача Colby Badhwar, у бюджеті Збройних сил США на 2026 рік передбачили 152 мільйони доларів на дослідження, розробку, випробування та оцінку ракети в межах програми Lower Tier Future Interceptor.

Новий боєприпас має замінити нинішню модель MIM-104F MSE. Над його створенням працює Lockheed Martin, а до програми планує приєднатися і Raytheon.

Крім цього, планується модернізація вже наявних ракет PAC-3 через високий попит. Також Lockheed Martin інтегрує ці ракети на кораблі як дешевшу альтернативу дорогим системам Standard Missile.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Він запропонував, щоб європейські країни передали свої системи озброєння Україні, а натомість отримали американське озброєння. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.

Водночас раніше повідомлялось, що Вашингтон тимчасово призупинив передачу Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot через нестачу цих боєприпасів у власних військових запасах.