З бюджету Одеси двом підприємствам позичать ₴13 млн: що про це відомо

Будівля Одеської міської ради, фото з сайту міської радиБудівля Одеської міської ради, фото з сайту міської ради

З бюджету Одеси позичать 13 мільйонів гривень двом підприємствам: 12,8 мільйона гривень — приватній фірмі «Тєллус» та 800 тисяч — товариству з обмеженою відповідальністю «Норріс Груп».

Відповідні розпорядження міського голови Геннадія Труханова щодо позики компаніям «Норріс Груп» та «Тєллус» опубліковані на сайті міської ради, пишуть «МикВісті».

Гроші виділили у рамках міської цільової програми підвищення рівня конкурентоспроможності економіки Одеси на 2022-2028 роки, затвердженою депутатами ще 9 лютого 2022 року.

Приватна фірма «Тєллус» була зареєстрована у 1998 році, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Власницею наразі є Вікторія Іванченко. Основним видом діяльності значиться виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів. Також підприємство займається виробництвом протезно-ортопедичних виробів для цивільних та військових й надає соціальну допомогу без забезпечення проживання для людей з інвалідністю та похилого віку.

А товариство з обмеженою відповідальністю «Норріс Груп» було зареєстроване у 2022 році. Власниками є Євгенія Кулеша та Геворг Єганян. Основний вид діяльності компанії виготовлення харчових продуктів. У 2024 році компанія вже отримувала від міської ради У 2024 році компанія вже отримувала від міської ради 1 мільйон гривень поворотної фінансової допомоги на реалізацію бізнес-плану з виробництва снеків з морських водоростей норі та продажу їх в мережах АТБ, Сільпо, Варус, Велика кишеня, Метро та Новус.

Строк надання фінансової підтримки згідно з порядком її надання – до 24 місяців з дати перерахування коштів.

Нагадаємо, Миколаївщина увійшла до лідерів серед регіонів із найбільшою кількістю підприємств, що працюють у сільському господарстві. Станом на кінець червня цього року в області зареєстровані майже 6,8 тисячі агрокомпаній. 

