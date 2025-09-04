Депутати Миколаєва не розуміють, чому місто фінансує «Обласну муніципальну варту»

Засідання бюджетної комісії 2 вересня 2025 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві депутати міськради обговорили, чи варто додатково виділяти 10 мільйонів гривень на «Обласну варту». Частина депутатів сумнівається, що місто отримує від цього реальну користь, адже щороку на утримання підприємства витрачають близько 40 мільйонів гривень.

Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії міськради, 2 вересня, повідомляють «МикВісті».

Під час обговорення змін до бюджету на 2025 рік, зокрема виділення додаткових 10 мільйонів гривень на «Обласну варту» депутат Максим Коваленко від партії «Пропозицiя» звернувся до директорки департаменту фінансів Віри Святелик із питанням, чи долучається до фінансування обласна рада.

— Ми передаємо як субвенцію кошти з місцевого бюджету на фінансування обласної варти. У нас в якомусь співвідношенні і обласна рада теж виділяє на це кошти чи ні? – запитав Максим Коваленко. — Я не знаю, чи виділяються кошти з обласної ради, – відповіла Віра Святелик. — Тобто ми фактично самі фінансуємо, як субвенцію передаємо на обласну варту, правильно? – запитав знову депутат. — Так, ми надаємо субвенцію на обласну муніципальну варту. У першому півріччі було виділено вже 20 мільйонів і зараз 10 мільйонів гривень, – відповіла Віра Святелик.

За словами депутата від партії «Пропозицiя», голови міської бюджетної комісії Федора Панченка, щороку утримання обходиться бюджету приблизно у 40 мільйонів гривень.

Депутат Андрій Янтар від партії «Пропозицiя» поставив під сумнів ефективність такої витрати, тому що утримання варти є «дуже дорогим задоволенням».

— Це дуже дороге задоволення, тим більше що місто від цього майже нічого не отримує. Гроші треба відпрацьовувати і заробляти, а не просто так з бюджету отримувати по 10 мільйонів, – заявив він і запропонував призупинити виділення коштів.

Депутат Олександр Береза від партії «Пропозицiя» зазначив, що попри суттєве фінансування, у місті залишаються проблеми з вандалізмом. Він запропонував, щоб варта брала участь у патрулюванні ключових вулиць та охороні громадських місць.

— Підприємство дійсно потужно фінансується з міського бюджету, а з іншого боку місто стикається постійно з випадками вандалізму. Нещодавно був випадок зі знищенням таблички на Нижній набережні, яка забороняла купатися. Може з цим підприємством, з керівництвом проговорити на тему того, які б вони могли послуги надавати місту? Я розумію, що там може не в повному об'ємі, що вони частково задіяні десь в іншій сфері, але хоча б там на ключових основних вулицях, щоб вони здійснювали патрулювання в певний період часу, певний період доби, – сказав він.

Депутат Володимир Топчий від партії «Пропозицiя» також підняв питання безпеки на Соборній вулиці, де вечорами масово катаються люди на самокатах і велосипедах:

— Ось та варта, мабуть, і хай би вона і ходила по Соборній, дивилась, що там проходить. Там скоро позбивають людей, – наголосив він.

Депутат Раміль Агабєков від партії «Слуга народу» уточнив, що частково фінансування обласної варти надходить і з обласного бюджету, а підприємство виконує низку завдань у Миколаєві, зокрема охороняє ДОФ.

Після обговорень пропозицію Андрія Янтаря про зняття з фінансування 10 мільйонів гривень поставили на голосування, однак вона не набрала підтримки — «за» проголосували лише 3 депутати. У підсумку видатки залишилися без змін.

Як відомо, у 2022 році голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наказав створити «Обласну варту» — народну дружину для охорони громадського порядку у перші дні повномасштабного вторгнення.

Вже у 2023 році Миколаївська облрада збільшила статутний капітал «Миколаївської обласної варти» до 23,2 мільйона гривень, виділивши ці кошти з бюджету. А з бюджету Миколаєва комунальному підприємству було виділено 40 мільйонів гривень.

Тоді депутат від «Слуги народу», голова бюджетної комісії облради Віталій Гомерський коментуючи рішення про виділення коштів з обласного бюджету заявив, що обов’язки з фінансування комунального підприємства «Миколаївська обласна варта» повинне у більшій мірі взяти на себе місто.