5 найкращих бюджетних смартфонів для школярів

Початок навчального року - час активних закупівель до школи. Крім канцелярії та шкільної форми, учневі знадобиться смартфон. Вибрати девайс для школяра краще в бюджетному ціновому сегменті. У нашому рейтингу - п'ять недорогих моделей, які підійдуть дітям і підліткам.

Motorola G84

На такі смартфони ціни стартують від 7 тис. грн, що робить модель гарним вибором для купівлі як першого мобільного пристрою.

Захист корпусу за стандартом IP54 гарантує стійкість до бризок і крапель дощу. Серцем смартфона став процесор Snapdragon 695 5G, який підтримує високу продуктивність і швидкодію. Об'єм оперативної пам'яті 12 ГБ забезпечує плавну роботу, внутрішнього сховища 256 ГБ достатньо для зберігання файлів, фото, ігор.

OLED-дисплей діагоналлю 6,5 дюйма з частотою 120 Гц відтворює яскраве і чітке зображення з високою деталізацією, плавною прокруткою динамічних сцен. Батарея ємністю 5000 мА-год відповідає за цілий день активного використання.

Realme Note 60

Виконаний у корпусі завтовшки 8 мм і вагою 187 г, з використанням восьми типів захисних матеріалів, зокрема металу, піни та силікону. Сертифікація IP64 забезпечує захист від пилу і води.

Працює на базі чипсета Unisoc Т612, який гарантує:

швидкий запуск додатків;

плавний ігровий процес;

стабільну роботу ресурсоємних програм.

Для оптимізації роботи системи та зменшення затримок під'єднано технологію AI Boost.

Батарея на 5000 мА-год забезпечує понад 30 годин голосових дзвінків на одному заряді. Дисплей із частотою оновлення 90 Гц гарантує миттєвий відгук і плавне зображення. Режим Eye Comfort Mode знижує рівень синього світла і захищає очі при тривалому використанні.

POCO C85

Корпус завтовшки 8,2 мм і вагою 211 г робить гаджет масивнішим. Стандарт захисту IP64 гарантує, що краплі дощу не вплинуть на працездатність.

Екран 6,9 дюйма: великий і яскравий, ідеально підходить для перегляду фільмів, ігор та читання. Тривалий час роботи забезпечує акумулятор 6000 мА-год. Його вистачає на повний день активного використання.

Движком моделі став процесор MediaTek Helio G81-Ultra. Він гарантує швидкодію, легко справляється з повсякденними завданнями. Графічний процесор Mali-G52 MP2 відповідає за плавний геймплей і комфортний перегляд відео.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Корпус зі стандартом захисту IP64. Екран стійкий до пошкоджень завдяки склу Corning Gorilla Glass Victus 2. AMOLED-дисплей на 6,7 дюйма з частотою 120 Гц дає яскраве і чітке зображення з плавним рухом.

За швидкодію відповідає процесор MediaTek Helio G100 Ultra, який:

підвищує продуктивність;

підтримує сучасні стандарти з'єднання.

Galaxy A17

Модель з екраном Super AMOLED на 6,7 дюйма показує чітке зображення з глибоким чорним кольором. Товщина смартфона - всього 7,5 мм, при цьому він стійкий до пошкоджень і захищений від бризок за стандартом IP54.

Процесор MediaTek Helio G99 оптимізований для виконання повсякденних завдань. Гаджет доступний з двома варіантами пам'яті:

4 ГБ ОЗП і сховище на 128 ГБ;

8 ГБ ОЗП і 256 ГБ внутрішньої пам'яті.

Автономність до 2 днів забезпечує акумулятор на 5000 мА-год.