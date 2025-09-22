ОН Клінік Миколаїв: якісна та надійна комп'ютерна томографія

Комп'ютерна томографія — це метод діагностики, для якого використовуються рентгенівські промені та комп'ютерна обробка даних. КТ в «ОН Клінік Миколаїв» — це точна діагностика на сучасному обладнанні, комфортна процедура та швидкі результати.

Які дослідження КТ доступні в клініці

Медичний центр «ОН Клінік» в Миколаєві пропонує широкий спектр послуг, що дозволяє діагностувати всі органи та частини тіла, а також судини і патологічні зміни (пухлини, запалення, крововиливи). Види комп'ютерної томографії в медичному центрі «ОН Клінік» в Миколаєві:

КТ голови та мозку (голови, щелепно-лицьової області, головного мозку, скроневих кісток, навколоносових пазух);

КТ хребта та крижово-куприкової зони (хребта, шиї та гортані, м'яких тканин шиї, крижів та куприка);

КТ суглобів і кінцівок (плечового, ліктьового, променезап'ясткового, тазостегнового, колінного і гомілковостопного суглоба);

КТ черевної порожнини і заочеревинного простору (черевної порожнини, надниркових залоз, сечовидільної системи);

КТ органів малого таза;

КТ органів грудної клітки.

У медичному центрі «ОН Клінік Миколаїв» також проводиться КТ-ангіографія (дослідження судин з введенням рентгеноконтрастної речовини). При необхідності діагностики великих патологічних процесів можливе проведення КТ всього тіла.

Підготовка до КТ: що важливо знати

Специфічна підготовка перед КТ не проводиться, проте при дослідженні сечовидільної системи, органів черевної порожнини або необхідності введення контрасту лікар може надати ряд рекомендацій, що дозволяють підвищити точність діагностики. Підготовка до КТ може включати:

при дослідженні сечовидільної системи — прийом близько одного літра негазованої води за годину до процедури;

при діагностиці очеревинного простору — виключення з раціону продуктів харчування, що підвищують газоутворення, за добу до дослідження;

за призначенням лікаря — очищення кишечника за допомогою клізми або проносних препаратів напередодні процедури.

Підготовка до КТ з контрастом у приватній клініці може включати відмову від прийому нестероїдних протизапальних препаратів, гіпоглікемічних і спазмолітичних ліків, бета-блокаторів і антибіотиків групи аміноглікозидів (за погодженням з лікарем). При необхідності контрастування також необхідно здати аналіз крові на креатинін (не пізніше ніж за 10 днів до дослідження).

Як записатися на КТ зручно і швидко

Зробити КТ в приватній клініці «ОН Клінік Миколаїв» можна за попереднім записом через онлайн-форму або за номером телефону, вказаним на сайті. Пройти дослідження також можна при особистому зверненні до медичного центру, в якому адміністратори допоможуть вибрати відповідну дату і час.

Чому вибирають «ОН Клінік» для КТ

Вибір «ОН Клінік» для комп'ютерної томографії в Миколаєві зазвичай ґрунтується на поєднанні сучасного обладнання, безпеки та швидкості процедури, а також комфорті запису та проведенні процедури. Переваги КТ в медичному центрі «ОН Клінік Миколаїв»:

сучасне обладнання (для дослідження використовується апарат комп'ютерної томографії SOMATOM go.Up, який надає мінімальне випромінювання, а також дозволяє лікарю отримати двовимірні або тривимірні зображення);

швидкість діагностики (залежно від досліджуваних структур процедура займає від 10 до 30 хвилин, а результати видаються відразу після дослідження);

можливість запису на дослідження в зручний день і час, включаючи найближчі дати, що дозволяє провести планове або екстрене дослідження.

У медичному центрі «ОН Клінік Миколаїв» встановлений відкритий КТ-апарат, перевагою якого є можливість діагностики пацієнтів з клаустрофобією (страхом замкнутого простору). Зробити КТ в Миколаєві можна без направлень — після процедури рентгенолог видає попередній висновок, на підставі якого лікуючий лікар зможе поставити остаточний діагноз і призначити лікування.