5 вишуканих образів для жінок від Bottega Veneta

елегантна чорна сукня-комбінація з матового шовку в поєднанні з сандалями Lido з квадратним носком і великою сумкою-клатчем Pouch з м'якої шкіри. Стримані лінії і один яскравий, скульптурний аксесуар втілюють спокійну, але вражаючу естетику Боттега.

Вишукана індивідуальність:

біла сорочка оверсайз, заправлена в широкі штани з високою талією глибокого карамельного кольору, доповнена структурованою сумкою Cassette через плече і тонким шкіряним ременем. Поєднує точність крою Bottega з повсякденною універсальністю, підкреслюючи вишуканість без логотипів.

Структурний трикотаж для кежуального образу:

обтисла ребриста трикотажна сукня-міді нейтрального відтінку (бежевого або сірого), доповнена плетеною сумкою Jodie hobo і яскравими геометричними сережками. Скульптурні текстури втілюють увагу Bottega до матеріалу і майстерності.

Ігри з кольором:

мінімалістичні штани кольору слонової кістки з коротким піджаком чіткого крою в поєднанні з аксесуарами кольору Parakeet Green (наприклад, сумкою Andiamo або чобітьми Puddle). Нейтральна основа дає змогу яскравому акцентному кольору, характерному для Bottega, виділятися потужно, але вишукано.

Елегантний вечірній образ:

драпірована сукня до підлоги з насиченого бронзового атласу, доповнена культовою сумочкою Knot і витонченими сандалями Stretch на високих підборах. Простота сукні дає змогу аксесуарам і матеріалам говорити самим за себе, зберігаючи образ позачасовим і розкішним.

Ці образи підкреслюють баланс між мінімалізмом і яскравими деталями, що є одним з найсильніших стильових кодів Bottega Veneta.

Що можна знайти на полицях магазинів Bottega Veneta

Заходячи в бутік Bottega Veneta, відчуваєш себе як у світі стриманої, відчутної розкоші. Полиці ретельно впорядковані, і кожен виріб відображає цінності дому - майстерність і спокійну впевненість. Тут ви знайдете справжнє розмаїття Bottega Veneta: одяг, взуття, аксесуари.

Наприклад, найвідоміші вироби бренду - сумки. Іконічні моделі: Cassette (ткані, м'які або ланцюгові версії), Jodie (від міні до максі, сумки-хобо з вузловими ручками), Pouch (великі клатчі, візитна картка епохи Деніела Лі), Andiamo (структуровані з металевими вузловими деталями), Kalimero (сумки-відра, через плече або на ремені), а також сезонні колекції: яскраві кольори (наприклад, зелений «папуга»), металеві відтінки або спеціальні плетіння. Серед взуття повсякденний люкс - сандалі Lido і Stretch з квадратним носком; модні акценти - гумові чоботи, округлі мокасини, скульптурні туфлі на танкетці; сезонні пари - елегантні шкіряні чоботи до коліна, плетені деталі, мінімалістичні кросівки. Колекції готового одягу для жінок пропонують скульптурні трикотажні сукні, об'ємні пальта, хвилясті шовкові сукні, шкіряні штани під денім або плетені шкіряні топи. Для чоловіків - м'які трикотажні поло, шкіряний верхній одяг, об'ємні сорочки. Серед аксесуарів - дрібні шкіряні вироби, ювелірні прикраси, окуляри.

Бачення бренду

Філософія Bottega Veneta глибоко вкоренилася в майстерності, стриманості та індивідуальності, що робить його одним із найунікальніших люксових брендів у світі. «Коли достатньо тільки ваших ініціалів» - цей історичний девіз, придуманий у 1970-х роках, відображає відмову бренду від явних логотипів. Для Bottega розкіш має виходити від якості, майстерності та дизайну, а не від зовнішніх етикеток.

Філософія Bottega Veneta - це розкіш без зайвого пафосу, це вшанування майстерності, автентичності та позачасового дизайну для людей, яким не потрібні логотипи, щоб висловити свою індивідуальність.