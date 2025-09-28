  • неділя

Apple Watch SE 2025: розумний годинник нового покоління за вигідною ціною

Apple Watch SE третього покоління - це базова модель лінійки бренду, яка об'єднує ключові можливості смарт-годинника без переплати за додаткові функції. Пристрій створений для тих, хто цінує надійність, високу продуктивність і універсальний набір функцій для здоров'я, спорту та комунікації. Придбати новинку за найкращою ціною і з гарантією офіційної якості можна в інтернет-магазині Фокстрот, де доступні всі умови для комфортної покупки.

Основні характеристики та продуктивність

Apple Watch SE 3 оснащені новим процесором S10, який забезпечує високу швидкість роботи і підтримку інноваційних функцій: Always-On Display, подвійного торкання, помаху зап'ястям і вбудованого голосового асистента Siri. Завдяки цьому взаємодія з годинником стала ще швидшою та зручнішою. Пристрій працює під управлінням watchOS 26 з оновленим інтерфейсом Liquid Glass та інтелектуальними можливостями на базі Apple Intelligence, включно з помічником Workout Buddy для тренувань.

Годинник підтримує 5G, що дає змогу залишатися на зв'язку та завантажувати додатки або музику без необхідності тримати iPhone поруч. Функція швидкого заряджання відновлює до 80% ємності батареї всього за 45 хвилин, а в енергозберігаючому режимі Apple Watch SE працюють до 32 годин.

Дисплей і дизайн

Велику увагу виробник приділив дисплею. Always-On Display дає можливість бачити час і повідомлення, не піднімаючи зап'ястя. Яскравість до 1000 ніт гарантує відмінну читабельність тексту і графіки навіть під прямими сонячними променями. Захисне скло Ion-X у чотири рази міцніше, ніж у попереднього покоління. Корпус з легкого алюмінію доступний у двох розмірах - 40 і 44 мм, а також у стильних кольорах Starlight і Midnight.

Здоров'я і сон під контролем

Apple Watch SE 3 стали ще функціональнішими для моніторингу здоров'я. Годинник:

  • відстежує тривалість і фази сну, допомагаючи поліпшити його якість;
  • вимірює температуру зап'ястя з використанням двох датчиків і алгоритмів компенсації зовнішніх умов;
  • пропонують ретроспективний прогноз овуляції, підвищуючи точність відстеження менструального циклу;
  • повідомляють про ознаки апное уві сні, аналізуючи дані акселерометра і дихання.

Вся інформація зберігається в застосунку Health, де доступний розширений аналіз і візуалізація даних.

Фітнес і мотивація

Apple Watch SE підтримують десятки режимів тренувань. Застосунок Activity мотивує користувача закривати кільця активності щодня, а Workout Buddy формує персональні поради та голосову мотивацію. Вбудовані інструменти дають змогу автоматично вмикати улюблену музику або подкасти під час старту тренування.

Чому вигідно купувати у Фокстрот

Інтернет-магазин Foxtrot пропонує Apple Watch SE 2025 з офіційною гарантією на 12 місяців. Для покупців доступні:

  • широкий вибір моделей і кольорів;
  • оплата карткою, готівкою, в кредит або розстрочку;
  • кешбек на бонусний рахунок;
  • програма «Фоксі обмін» - можливість здати старий пристрій і отримати знижку на новий;
  • доставка по всій Україні або самовивезення з фірмових магазинів;
  • допомога фахівців у налаштуванні годинника та підборі аксесуарів.

Це рекламний матеріал. Відповідальність за зміст та достовірність рекламних матеріалів покладається виключно на рекламодавця. МикВісті не перевіряють надану рекламну інформацію і не несуть відповідальності за її відповідність очікуванням споживача або будь-які можливі незручності/збитки, що можуть виникнути внаслідок її використання.

