На ремонт доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Нова дорога по вулиці Берегова, фото «МикВісті»

На ремонт та утримання доріг у Центральному районі Миколаєва за три роки витратили 285,4 мільйона гривень.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг та чи бояться «урізання» повноважень».

Витрати на ремонти та утримання доріг за роками:

2022 рік — 63 мільйон 304 тисяч гривень;

2023 рік — 129 мільйони 765 тисяч гривень;

2024 рік — 92 мільйонів 342 тисячі гривень.

Але голова адміністрацій Центрального району Олександр Береза зазначає, що цього замало для існуючого обсягу робіт.

— Звернень громадян набагато більше ніж фінансування, яке виділяється із року в рік. Більшість вулиць лишаються незаасфальтованими. Приватний сектор потребує фінансування на облаштування дорожньої мережі. Багато звернень переноситься із року в рік та чекають фінансування, — сказав Олександр Береза.

Читайте також статтю «МикВісті» «Районні адміністрації Миколаєва: Навіщо вони потрібні, і як працюють керівники?».

Нагадаємо, Адміністрація Центрального району Миколаєва витратила 1,7 мільйона гривень на прокладення нової дороги у глухому куті прибережного приватного сектору, де розташовані 3 котеджі в мікрорайоні Соляні.

До цього голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза покритикував роботу комунальників у польському місті Вроцлаві, які виконують капітальний ремонт декількох кварталів.