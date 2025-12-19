Депутати облради попросили прем’єр-міністра Свириденко вирішити проблеми з дорогами на Миколаївщині

Засідання сесії Миколаївської обласної ради. Скриншот відео

Депутати Миколаївської обласної ради підтримали звернення до прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, в якому просили відремонтувати дороги.

Рішення ухвалили під час 33-ї позачергової сесії облради, повідомляє «МикВісті»

Перше звернення стосувалося критичного стану автомобільних доріг у Миколаївській області. Депутат Миколаївської обласної ради від «Слуга народу» Іван Кухта зазначив, що необхідно звернути увагу на Р-81, яка сполучає Миколаївську область і Херсонську область, а також дорогу Т-1506.

Друге звернення стосувалося окремо дороги міжнародного значення М-13, що сполучає Кіровоградську область із Миколаївською та Одеською до кордону з Молдовою.

«Дорога бетон, там сьогодні з цим сконцентровані великі потужності, промислові потужності, які забезпечують фінансування нашої області, та і держава в цілому. Ми хотіли посприяти, допомогти, щоб логістика в цьому регіоні на цій дорозі була прийнятною. І прохання, щоб добила поточний ремонт або капітальний ремонт на даному відрізку цієї траси», — зазначив Іван Кухта.

Депутат від партії «Слуга народу» Іван Кухта. Фото: МикВісті Засідання сесії Миколаївської обласної ради. Фото: МикВісті

Депутати також наголосили, що регіон є прифронтовим, а незадовільний стан як державних, так і місцевих автошляхів суттєво ускладнює логістику, пересування цивільного населення та військові потреби.

«На відрізок дороги М-13 проекти пройшли тендера. Два кілометри дороги вже зроблено, вже збудовані асфальтні заводи біля цієї дороги. Але війна вплинула на роботи і вони стали. Треба підключити не лише прем’єра, а й народних депутатів від Миколаївщини», — зазначив депутат від «Слуга народу» Ігор Савченко.

У підсумку всі звернення підтримали одноголосно. «За» проголосували 38 депутатів обласної ради.

Раніше повідомлялося, що для ремонту автомобільних доріг Миколаївщини необхідно понад 29,4 мільярда гривень.

Крім того, голова ОВА Віталій Кім заявив, що через погані дороги діти в багатьох громадах витрачають на шлях до школи понад годину і тому фізично не витримують таких поїздок.